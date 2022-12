Las 5 claves para vivir el Adviento y no morir en el intento de llegar a Navidad

El programa ‘Ecclesia’ ha hablado con la escritora y madre todoterreno, Mar Dorrio. Tiene varios libros, entre ellos uno muy a punto para prepararse para la Navidad, sin estrés y teniendo presente lo que de verdad importa: que Cristo nace. ‘Calendario de Adviento’ es un libro que pretende sabotear todos los intentos del Sr. Scrooge y mandar a paseo sus paparruchas, tal y como se puede leer en la sinopsis del manual. Mar tiene la receta para cada uno de los cuatro domingos en los que se celebra este tiempo litúrgico sin morir en el intento y los ha contado en TRECE.

En las trincheras

Un capítulo del libro de Mar Dorrio habla de cómo se vivió la primera Navidad en la Primera Guerra Mundial Española (la guerra de las trincheras). “Tenía que contar algo estelar para Nochebuena y decidí esta historia porque siempre me ha emocionado ver cómo, a pesar de que el Papa pide que paren la guerra en el tiempo de Navidad y no le hacen caso, esa noche desde las trincheras se dispararon en villancicos en vez de balas. Me fascina este momento histórico”. Mar usa este símil en su libro para demostrar a los lectores lo que Dios puede parar en las vidas y los problemas reales, en las trincheras de cada uno.

El poder de la oración

Con esta clave Mar se centra en el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. En el libro habla del rosario, su mejor arma. “Si viéramos en 3D su poder veremos que es un poderoso kalasnikov, como decía San Juan Pablo II”, cuenta Mar en el programa de Álvaro de Juana. “María ve en 3D al protegernos con cada bolita del rosario”. Con esto, Mar pretende demostrar la necesidad de que no pase un día sin la oración, en especial a la Virgen María.

El mejor plan

Para Mar Dorrio lo mejor que le puede pasar es visitar a un niño recién nacido. Y por eso qué mejor que, aunque sea dedicar cinco minutos al Niño Jesús. Como dice Mar, “que no pase ningún día sin ver cómo está el niño recién nacido”.

Parar un poco

Es la gran clave del Adviento. En el libro habla de los superhéroes de estas fechas, los que cambian la capa por el delantal para hacer las comidas y las cenas de estos días. En ‘Ecclesia’ Mar ha explicado que “a veces perdemos el norte y no nos centramos en los realmente importante”. Y como ella dice, para conseguir una buena perspectiva hay que tener en cuenta a la Virgen María, “para que la cena salga bien”. “Hay que encomendarse a la Virgen. Yo lo hago, de ahí cojo las fuerzas”, ha contado Mar.

'Personal shopper'

Tenemos que estar “disfrutones”, incluso comprando regalos. Y para ello se necesita una buena asistente de compras y esa es la Virgen María. Si estás desesperado con los regalos y no encuentras lo adecuado, habla con María como si quedases con una amiga y consejera. “Hacer esto es rezar y la Virgen te ayuda a encontrar el mejor regalo”, dice la escritora.

En Adviento y Navidad “queremos cantar villancicos en todas las esquinas del día, disfrutar de un chocolate caliente con mucha canela, personalizar regalos, hacer meseros, cocinar juntos y crear unas mesas dignas de Hogwarts, decorar la casa soñando con El Cascanueces, leer otra vez Cuento de Navidad, recuperando las alas tras el sonido de unas campanillas, y volver a enamorarnos de esa persona, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro hogar. Porque, ¿de verdad crees que es casualidad que toda la tierra se vista de fiesta en estas fechas? Nace Él, el Bebé de Belén, el Bebé de María”: ‘Calendario de Adviento’, de Mar Dorrio.