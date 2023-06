Josep Boades, autor del Informe Anual 2022 sobre los CIE: “Se necesita voluntad política”

El Servicio Jesuita de Migrantes ha denunciado de nuevo malos tratos en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), así como malas prácticas en la atención a la protección internacional y falta de acceso a servicios de salud para internos que necesitaban derivación a hospitales. Todo esto viene recogido en el Informe Anual del año 2022 con el título‘Diferencias que generan desigualdad’, cuyo autor es Josep Boades, quien ha pasado por Ecclesia al día de TRECE para desgranar dicho informe.

Boades ha indicado que “una de nuestras preocupaciones en los últimos años tiene que ver con la salud de los internos, las insuficiencias de los servicios médicos y observábamos personas que ya llegaban con algunos problemas de salud mental y personas que vemos como su salud mental se deteriora durante el internamiento. Conversando con una profesora de la Universidad de Sevilla, ella sugirió realizar un estudio en los CIE que visitamos desde el Servicio Jesuita. Se realizaron entrevistas en profundidad para medir la sintomatología depresiva y observar que se produce en el transcurso del internamiento para poder proponer algunas medidas correctoras y para observar qué necesita el personal de servicios para prestar mejor su desempeño y velar por la salud mental. Este informe avanza una serie de resultados y en octubre o noviembre se presentará con mayor magnitud”.

En total, en 2022 hubo 2.082 personas internadas en los CIE de España, algo más que el año anterior (1.841), aunque todavía muy por debajo de las cifras pre COVID (6.473 en 2019) pues desde 2020 se redujo la cifra por medidas de prevención de contagios y por las políticas de readmisión de otros Estados origen de los extranjeros.

El 70% ha mostrado síntomas de ansiedad y depresión, incluso el 20% ha intentado hacerse daño. El autor del informe explica que “son unos datos nada despreciables que hay que intentar solucionar. En 2022 se activaron en 51 ocasiones el protocolo de prevención de suicidio o autolesiones. Tengamos presente que lamentablemente una persona se suicidó en Madrid el año pasado y ante eso las plantillas son algo más sensibles a que esto pueda volver a pasar. Recomendamos que la cartera de servicios médicos sanitarios incluya también la atención psicológica, pero el último pliego de prescripciones técnicas del contrato de sus servicios no lo incluye. Es algo sobre lo que queremos llamar la atención. Ese estudio fue facilitado por los propios directores de los centros, porque si comprenden lo que se juegan en el cuidado de la salud mental, porque si una de las opciones que se pasa por la cabeza de los que están mal es lesionarse o intentarlo suicidio, es un problema para todos”.

“Se necesita voluntad política”

SJM reclama a las direcciones de los centros y juzgados de control una armonización en las normas de régimen interior para eliminar las diferencias que generan desigualdad de derechos en los CIE. “Muchas de nuestras propuestas tocan a los jueces para aprender a discernir mejor que internamientos autorizar y cuales no. Hay personas que con la ley y de acuerdo con sus circunstancias personales no deberían estar internados, y creemos que hay medidas que la dirección general de la policía deben tomar para mejorar la situación y que no sean más costosas, pero se necesita una voluntad política. Hay una labor encomiable por parte de los jueces de labor de internamiento muy apoyada también en los informes del Defensor del Pueblo y animo a que la judicatura se tome más en serio el control de la distancia”.