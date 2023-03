Josemaría Quintana: “Se puede ayunar de lo que nos dé la gana si se hace por amor”

Habiendo pasado ya el miércoles de ceniza, el programa ‘ECCLESIA’, que se emite los domingos a la 13:00 h. en TRECE, ha hablado con Josemaría Quintana, un joven sacerdote influencer de la archidiócesis de Barcelona, quien ha contado cómo se puede vivir una buena Cuaresma, y cómo deben ser unos buenos propósitos para este tiempo litúrgico.

Para poner en contexto todas las propuestas de la Iglesia para la Cuaresma, Josemaría Quintana ha querido poner de manifiesto que “hay que ser conscientes de quién es el protagonista de la Semana Santa”, porque, continúa diciendo, “toda España está esperando la Semana Santa, porque los humanos funcionamos por fechas, pero el protagonista es Jesucristo, que es Amor”.

“Evidentemente la Iglesia nos recomienda una serie de indicaciones, pero no hay que hacer eso y cumplir, amar no es cumplir, amar es darse con total generosidad”, ha asegurado el sacerdote, que no concibe los propósitos como una imposición, y ha mostrado su postura sobre el tema del ayuno: “Se puede ayunar y hacer abstinencia de lo que nos dé la gana: de redes sociales, de hobbys que tengo, de algo que nos apetece… pero teniendo en cuenta que eso lo hago por amor a quien es el Amor”. Lo que ha querido resumir en una sola frase: “Aquí libertad al poder”.

Para concretar más esta preparación para la Semana Santa, Quintana ha propuesto para en el programa de Álvaro de Juana “conocer más la Palabra de Dios, el Evangelio de cada día de la Cuaresma. “Hay muchas aplicaciones en las que se puede leer el Evangelio - continúa su recomendación Josemaría - y después hacen comentarios que son muy bonitos, muy acertados y atractivos”. Después de haber leído el Evangelio “debemos preguntarnos por los demás que tenemos alrededor, primero los que están en tu casa, tus amigos, tus conocidos, pero luego también la gente que está sola en la calle, más necesitada… la principal pandemia del siglo XXI es la soledad”. Quintana ha explicado que “eso, sacrificado, es Cruz, porque es una dedicación de tiempo, de esfuerzo, de pensar en los demás. A mí personalmente son cosas que me ayudan”.

En cuanto a las redes sociales, para el sacerdote “son una nueva manera de evangelización, que también lo está diciendo el Papa Francisco”, y para este tiempo de Cuaresma, en concreto, “hay muchas personas que recomiendan y que dicen lo que hacen”, lo que nos puede ayudar para aprender de la gente. Uno de los propósitos que Josemaría Quintana se ha hecho para la Cuaresma es “un cierto ayuno de redes sociales, que consiste en que estoy, pero no estoy enganchado. Además, cuando entro intento que sea para bien”, por lo que Quintana ha concluido que las redes sociales en este tiempo litúrgico “por supuesto que sirven, y sirven para hacer el bien”.