José María del Corral, presidente de Scholas Occurrentes: "O caemos en el abismo o construimos un mundo nuevo"

Carmen Labayen, jefa de Sociedad, Nuevas Tecnologías y Casa Real en COPE, ha tenido la oportunidad de entrevistar al director del Movimiento Pontificio Scholas Occurrentes, José María del Corral, y entre los muchos temas abordados también ha estado obviamente uno de los pilares de Scholas como es la educación.

Desde 2002, por medio de las escuelas de vecinos nacidas en Argentina y su continuación desde 2013 con Scholas Occurrentes y tres años más tarde con Scholas de Ciudadanía, este movimiento busca construir un mundo nuevo transformando la educación. ¿Qué frutos ha dado Scholas desde que empezó sus andanzas y más concretamente desde que el Papa ya ha hecho de esto un movimiento internacional pontificio?

“Bergoglio pensó en un espacio, hace 30 años, para no poner un colegio más de los tantos que hay, sino cómo ir armando un “aula sin paredes”. Para mí, que aquí en Madrid, jóvenes del colegio del Pilar, colegios públicos, concertados o privados, puedan vivir juntos experiencias educativas es algo enorme”, subraya José María.

“Es el momento como dice el Papa, de sentarse y de llegar a un Pacto Educativo, que no es una foto bonita, sino sentarse en la mesa los distintos actores sociales y decir esto es lo que los chicos nos piden ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos a que esto tenga una solución entre todos?”, afirma del Corral.

Para el presidente de Scholas Occurrentes, “si esto crece no hay guerras, si esto crece no hay pandemias, si esto crece se vuelve a construir la Casa Común; no hay tiempo, o caemos en el abismo, o construimos realmente, como dice el Papa un mundo nuevo, pero ojo no va a cambiar la política en España ni en ningún lugar ni tampoco la economía si no cambiamos la educación”.

El Movimiento Pontificio Scholas Occurrentes, creada por el Pontífice en 2013, es la red mundial de escuelas, que nace hace más de 20 años, a partir de dos experiencias que Jorge Bergoglio, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, había desarrollado junto a los dos nuevos consultores: Las Escuelas Hermanas, dirigida por Palmeyro entre 2002 y 2012, y Escuela de Vecinos, dirigida por Del Corral.

En la actualidad, el Movimiento Pontificio Scholas Occurrentes está presente en los cinco continentes, tiene sedes en 17 países, conecta, a través de su red mundial, cerca de medio millón de instituciones educativas de todo el mundo, y más de un millón de jóvenes y voluntarios han participado en sus programas educativos.

En España, la Fundación Scholas Occurrentes fue creada en 2015, siendo la primera sede en Europa. Desde las sedes de Scholas España en Madrid, Granada y Valencia se ha desarrollado centenares de programas educativos en Barcelona, Granada, Madrid, Tarragona, Valencia, Vigo, destacando el Programa Scholas Ciudadanía en coordinación con las Consejerías de Educación y que promueve el compromiso y la participación cívica de los jóvenes, de 15 a 17 años, de colegios públicos, concertados y privados de diversa procedencia social, cultural y religiosa, involucrándolos en un proceso dinámico que incluye la investigación y propuesta de soluciones concretas a los problemas reales en la búsqueda del bien común.