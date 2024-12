El cardenal Cobo pide "fomentar el consenso en tiempos de polarización"

El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha expresado su preocupación por la creciente polarización en la política y la sociedad, y ha subrayado la necesidad de que la Iglesia apoye el consenso más que nunca en tiempos de división. En una entrevista concedida a Europa Press, Cobo ha destacado la importancia de "apoyar la ética en medio de la política", y recordado que la política debe ser entendida como una acción humana realizada por personas que "son buena gente", y que la Iglesia tiene un papel fundamental en fomentar la comunicación y el entendimiento.

"Yo creo que ahora mismo la propuesta que tenemos que hacer, primero, es que la política no es una idea abstracta, la hacen los políticos, que son personas. Y tenemos que apoyar a las personas para que hagan una buena política", ha expresado Cobo. A su juicio, es crucial que, desde la Iglesia, se apoye el consenso, ya que este se construye a través del diálogo, la escucha y el encuentro entre diferentes puntos de vista.

El arzobispo también ha resaltado la necesidad de promover una "amabilidad cívica", como sugirió el Papa Francisco, para aliviar las tensiones sociales y políticas. En este sentido, Cobo ha explicado que, desde la Iglesia de Madrid, se han mantenido encuentros con políticos de distintas tendencias, así como con responsables de los sectores económico y cultural, con el objetivo de facilitar un espacio donde se pueda dialogar y buscar soluciones comunes: "Nos debemos todos a una revalorización de la política desde los valores fundamentales, no solo desde las ideologías o la tensión".

Reparación integral de las víctimas de abusos

En relación con el reciente informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia, Cobo ha reconocido que la institución está trabajando para abordar el problema de manera integral. Aunque valoró las recomendaciones del informe, el arzobispo ha expresado su preocupación por el riesgo de que se estigmatice exclusivamente a la Iglesia, mientras otras víctimas de abusos puedan quedar en el olvido: "Queremos recoger todas las aportaciones que haga el Defensor del Pueblo, indudablemente, pero tenemos ciertos miedos también".

Y ha añadido que "primero, que cuando se nos marca una línea de acción, que solo se mire a la Iglesia, porque no es porque la Iglesia no quiera hacer nada, sino porque lo que no queremos, y desde la experiencia que tenemos de Repara, es crear víctimas de primera y de segunda, con unas víctimas que tienen la atención y otras víctimas que no tienen la atención. Nosotros queremos, afrontando lo nuestro, pero que se atienda también a todas las víctimas".

En su intervención, Cobo ha abogado por una reparación que no se limite a lo económico, sino que también contemple la atención integral de las víctimas: "Es que ellos no quieren eso. Tenemos que pensar y apostar por cómo acompañar a las víctimas en su proceso de recuperación, de reinserción en su vida". Además, ha destacado que la Iglesia está trabajando en una comisión para ofrecer una reparación más allá de lo jurídico, reconociendo que, incluso cuando los delitos han prescrito, "la Iglesia puede lanzar líneas de reparación moral".

Bendiciones y apertura pastoral

Sobre la reciente aprobación por parte del Papa Francisco de la bendición a parejas homosexuales, Cobo ha aclarado que en la Iglesia no existe un "registro" de este tipo de bendiciones. "Nosotros no somos los propietarios de la bendición. Es Dios quien bendice", ha señalado, y agregado que, independientemente de la situación personal de las personas, cualquier miembro de la comunidad que busque la bendición debe ser acogido: "Cualquiera que esté en una parroquia sabe que bendice a la gente pero a la gente en general. Y si vienen parejas, dos divorciados que no se han podido casar, ¿cómo no les vamos a bendecir?", ha señalado Cobo, y ha puntualizado que "la bendición no es un rito, no es un sacramento" sino "un pedir que Dios acompañe a esas personas".

El arzobispo de Madrid también ha abordado la situación internacional, especialmente la creciente tensión por las guerras y los conflictos geopolíticos. En este contexto, Cobo ha hecho un llamamiento para que, en el marco del Jubileo de la Esperanza de 2025, se brinde esperanza a aquellos que más sufren, como los migrantes, los jóvenes sin hogar y las víctimas de la pobreza infantil.

"Este año que termina ha sido muy difícil, con una tensión muy fuerte", ha reconocido Cobo. "Por eso, en 2025, tenemos que dar esperanza a los migrantes que vienen huyendo de infiernos, a la gente que sufre soledad, y también a los jóvenes que no encuentran vivienda y no pueden hacer un proyecto de vida en Madrid". En este sentido, ha hecho un especial llamamiento para acabar con la "desesperanza" de la pobreza infantil y garantizar que todos los niños, independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades.

balance de fin de año

