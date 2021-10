Jornada interreligiosa contra la pobreza de la diócesis de Vitoria

?La pobreza humana avanza y mata. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos?? Este es el lema elegido para la Jornada Interreligiosa para la erradicación de la pobreza que se celebra el sábado 16 de octubre en Vitoria-Gasteiz, víspera del Día Internacional contra la Pobreza.

Por este motivo, el delegado diocesano de Migraciones, Luis Fernando Corcuera, ha escrito una carta abierta a toda la Diócesis de Vitoria para participar en lo preparado para este próximo sábado. Se trata principalmente de una celebración interreligiosa, a las 17:30 horas en el Aula San Pablo (calle Vicente Goicoechea 5), además de una concentración, acto seguido a las 18:45 horas, en la Plaza de la Virgen Blanca.

Querida Familia Diocesana:

El día 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de La Pobreza. Con este motivo, se viene celebrando en nuestra Diócesis y Provincia, una Jornada Interreligiosa, que va reuniendo a Líderes, Representantes Religiosos y Fieles de distintas Religiones, Confesiones y Tradiciones.

Para la presente edición, se ha elegido el lema, ?La Pobreza Humana Avanza y Mata. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ? Gizako Pobrezia aurrera eta hilketak. Non gaude? Ser egiten dugu??.

Constatamos cómo la pobreza humana avanza, crece, se multiplica y mata. Pobreza económica, distintas formas de pobreza, y la pobreza humana de valores y actitudes, con un sinfín de consecuencias para tantos millones de personas en el mundo. Día a día la palpamos a nuestro alrededor, se hace presente en nuestras puertas, y la acompañamos a nivel personal y en tantos proyectos sociales y pastorales de solidaridad, en los rostros preocupados y sufrientes de miles de personas. Entre muchos, tratando de hacer camino con quienes más la sufren, y de colaborar para su superación.

El panorama de sufrimiento que lastra cada persona y sus familias, no nos deja indiferentes. Sentimos, lloramos y acompañamos el enorme dolor de nuestros hermanos y hermanas. En este escenario de pasión, sentimos vergüenza, clamamos perdón, unimos nuestras voces para reclamar justicia a una sociedad, muchas veces encapuchada y egoísta, que no siempre mira de frente a los problemas, que escurre el bulto y no consigue hacer los cambios necesarios para erradicar de una vez la pobreza.

Para expresar todo esto, juntos, y hacerlo visible en nuestro entorno, convocamos para el próximo día 16 de octubre, sábado, la JORNADA INTERRELIGIOSA de este año, con dos actos principales. Una CELEBRACIÓN INTERRELIGIOSA, a las 17:30h en elAula San Pablo, calle Vicente Goicoechea 5. Y una CONCENTRACIÓN, acto seguido, a las 18:45h en la Plaza de la Virgen Blanca.

Os invitamos a participar y agradeceríamos que le dierais la debida difusión y tratamiento en vuestros ámbitos (Comunidades, Parroquias, Grupos, Movimientos, amistades, personas de otras Religiones, etc.). Si tenéis medios, podéis imprimir el Cartel que anexamos y colocarlo en lugares visibles. Aun en medio de tantas actividades y acontecimientos sociales y eclesiales, animaos a incluir la noticia en algún aviso (Celebraciones del Domingo u otros días de la semana, hojas, webs, etc.). Igualmente, sería enriquecedor y contribuiría mucho para colaborar en la sensibilización con esta realidad, hacer algún sencillo comentario al hilo de la misma y de la Palabra de Dios. Ojalá pudieseis abordar con más calma el tema en el diálogo interpersonal y en algún otro ámbito de vuestro servicio pastoral.

Sin más, y en nombre también de quienes estamos participado este año en la preparación, esto es, la Iglesia Ortodoxa Rumana, la Comunidad Taoísta, la Comunidad Musulmana, la Iglesia Evangélica, Manos Unidas y la propia Delegación de Migraciones, acoged nuestro más sincero abrazo fraterno.

Atentamente,

Luis-Fernando Corcuera Salazar, delegado de Migraciones

