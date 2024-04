La Iglesia, con los cuidados paliativos: "Cuidar para que puedan irse con la mayor paz posible”

Luis ingresó la noche del 6 de febrero en el centro asistencial de San Camilo, especializado en cuidados paliativos,un servicio al que solo tienen acceso en España cuatro de cada diez personas que lo necesitan. La enfermedad de Luis era ya incurable, pero no incuidable.

Pese a lo difícil de su situación, Luis vivió sus últimos días rodeado del cariño de sus seres queridos y de los que no le conocen, como son los profesionales del centro y de otros pacientes que recibían estos cuidados: “Yo conocía la labor de los Camilos, pero me ha sorprendido la calidad y la amplitud de sus servicios y atenciones. El cariño de la gente es importante en estos momentos, el cariño de los que te quieren y de los que no te conocen”, recalcaba Luis en la mañana del 7 de febrero el día que COPE estuvo visitando el centro.

Aunque clínicamente ya no se podía hacer más por curar a Luis, los cuidados que recibió le dieron esperanza en sus últimos días: “Te da esperanza, mira hay un señor tocando ahora una pieza de piano en directo, eso no se espera en un centro como este”.

El centro asistencial San Camilo, ubicado en Madrid, es uno de los 992 centros sanitarios que gestiona la Iglesia en nuestro país, y que atiende a más de un millón de personas entre sus 59 hospitales, 56 ambulatorios y 877 casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad, según los datos correspondiente a 2022 de la Memoria de Actividades de la Iglesia.

audio



El director de San Camilo: “Intentamos cuidar para que puedan irse con la mayor paz posible”

Cuando accedes al recinto, te da la sensación de estar en un hotel rural. Hay jardines, zonas comunes, o incluso un bar donde cada tarde se juega a las cartas. Los grandes ventanales aportan luz al interior. El ambiente es familiar. En este lugar viven 33 personas que tienen enfermedades avanzadas e irreversibles, como la de Luis. Los profesionales de San Camilo atienden todas las dimensiones de la persona: la física, la mental, la social y también la espiritual.

El director del centro, Francisco Rodríguez, contaba en 'Mediodía COPE'el pasado 7 de febrero el servicio que prestan: “Intentamos acompañar con la mejor tradición que tenemos que viene desde hace más de 400 años. A voluntarios y profesionales nos une la pasión de cuidar y de acompañar en esta situación que lleva aparejada mucho sufrimiento. Tratamos que puedan sentir la cercanía y el apoyo de muchas personas. Buscamos que esta despida que va a ser inevitable sea lo más agradable posible y si es posible incluso que la puedan disfrutar. Se trata de ofrecer esperanza”.

Rodríguez es consciente de que en San Camilo “no podemos curar”, pero ello no implica que no puedan cuidarles: “Las personas vienen con un itinerario médico ya hecho pero siempre podemos cuidar y a eso nos dedicamos. Intentamos cuidar para que ellos puedan irse con la mayor paz posible”, explicaba.

Tal y como ha señalado el director de San Camilo, los cuidados paliativos son una asignatura pendiente para las instituciones y para la esfera política de nuestro país: “Todavía no se ha puesto en valor en nuestro sistema sanitario todo lo que significa la atención paliativa. Se trata de que las personas puedan vivir el ultimo tramo de su vida con la mayor dignidad posible. No pueden ser algo marginal dentro de nuestro sistema sanitario”.





Cuidados Paliativos: solo los reciben 4 de cada 10 personas que los necesitan

Solo el 40 por ciento de las personas con una enfermedad avanzada o que se encuentran en el final de la vida cuentan con los cuidados paliativos que necesitan, según estimaciones dela Sociedad Española de Cuidados Paliativos.

España tiene un déficit de recursos en este tipo de atención integral y el que podamos recibirla o no depende en gran medida de nuestro código postal. Los expertos consultados por COPE tildan de rígida y paternalista la atención en el final de la vida en España.

Actualmente unas 700.000 personas necesitan atención paliativa (en atención primaria o especializada) y 250.000 de ellas requieren ya de unos cuidados paliativos específicos, una atención integral que no llega para seis de cada diez pacientes. Para los que sí logran acceder la situación tampoco es óptima.

Según explica en COPE Francisco Vara, el presidente de la Sociedad Castellano Leonesa de Cuidados Paliativos, “debemos mejorar la organización y la coordinación entre servicios porque nos están derivando tarde a los pacientes a las unidades especializadas y esto repercute en su calidad de vida”.

En el futuro, debido a la mayor longevidad y a la cronicidad de muchas enfermedades, harán falta, subraya Vara, aún más recursos y equipos especializados: “Nos espera un auténtico tsunami porque la actual esperanza de vida por encima de los 84 años lleva aparejada una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y de necesidad de cuidados al final de la vida”.



Con Ley de Eutanasia pero sin Ley de Cuidados Paliativos

Desde el 24 de marzo de 2021 está en vigor en España la Ley de Eutanasiaprevista como los cuidados paliativos para pacientes con enfermedades avanzadas o irreversibles que cumplan una serie de requisitos. No se ha desarrollado, en cambio, una Ley nacional para desarrollar el acceso a estos cuidados físicos, psicológicos y espirituales del paciente y de sus familias tal y como reclaman quienes acompañan a las personas al final de su vida.

“La falta de acceso a los paliativos hace que los pacientes no tengan verdadera libertad para elegir al final de su vida y que algunos se decanten por solicitar la eutanasia. Llevamos muchísimos años en cuidados paliativos, nadando, nadando y nadando, pensando que vamos a conseguir algo para nuestros pacientes y quedándonos en la orilla. Hace falta una ley”, lamenta Vara.

“Qué pena constatar que no existe una legislación nacional que articule los cuidados paliativos como en Italia, Bélgica, Portugal o Uruguay. Qué contrasentido que se reconozca por ley un derecho a la eutanasia que solo beneficia a una pequeña minoría y que no haya una ley que desarrolle el derecho de todos los enfermos graves a los cuidados paliativos de calidad”, subraya el director del servicio de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad Navarra, Carlos Centeno.

A la espera de esa ley específica para todo el país que no acaba de llegar, los enfermos graves y sus familias están amparados por la ley general de sanidad que establece el derecho a recibir una atención integral y de calidad que incluya los cuidados paliativos.