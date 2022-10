La historia de Lucía: madre a los 20 años, rescatada por 40 Días por la Vida

480 horas rezando continuamente para salvar vidas. Es lo que hacen los jóvenes de 40 Días por la Vida frente a los abortorios de más de 20 ciudades de toda España. Rezan porque confían en que la oración puede salvar vidas, tocar el corazón de una madre que se plantea abortar, o del personal que trabaja en uno de estos centros. “Rezamos de forma pacífica y en silencio por el fin del aborto, por las mujeres y por todo el entorno del crimen del aborto”, señala Rebeca, responsable y coordinadora en Madrid de esta iniciativa, ante los micrófonos de ‘Ecclesia’ (domingos a las 13 h en TRECE).

Lucia protagoniza una de esas historias surgidas de la mano de esta cadena de oración. Por su situación familiar y económica, no tenía recursos para sacar a su hijo adelante cuando se quedó embarazada. “Vino de sorpresa, yo no lo buscaba”. Cinco meses antes, ya había tenido un aborto y la experiencia le hizo pasarlo muy mal durante mucho tiempo. “Mi opción entonces fue el aborto por la presión social de la gente que me rodeaba”.

En su última visita al abortorio, ante el nuevo embarazo, salió llorando desconsoladamente después de ver la ecografía de su bebé. “Ellos no me la enseñaron, la vi de refilón. Algo se me encogió, se me hizo como un nudo”. Sin darse cuenta, se sentó a llorar junto a las voluntarias que rezaban. Y Ana se acercó a hablar con ella. “Me explicó que a lo mejor podían ayudarme a sacar a mi niño adelante. Me dieron la oportunidad de ser algo que siempre había querido ser y nunca me habían dejado”.

40 Días por la Vida nació en Estados Unidos en 2007, y se ha extendido por multitud de países, para luchar contra la millonaria industria del aborto. “Nosotros no nos acercamos a las mujeres, simplemente estamos rezando ahí. Son las mujeres las que, en ocasiones, al vernos el Señor les toca el corazón y les entra la inquietud de qué sucede si no abortan”, explica Rebeca sobre la campaña que están desarrollando ahora hasta el próximo mes de noviembre.

“Ellas se nos acercan, y a partir de ahí nosotros las acompañamos todo el tiempo que necesiten, movemos cielo y tierra para poder ayudarlas, no solo durante el embarazo, sino también después.”

“Si no fuera por ellas, yo no tendría a mi bebé”, confiesa Lucía. “Para mí ser mamá es increíble. Me ha abierto una oportunidad que no cambiaría nunca”.