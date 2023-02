La historia de Ignacio Echevarría, 'el héroe del monopatín': "Mi hijo me acercó a la fe"

La historia inspiradora que presenta el programa "Ecclesia" de TRECE esta semana tiene como protagonista a alguien que no solo es uno de esos "santos de la puerta de al lado", sino que quizás sea verdaderamente pronto elevado a los altares por la Iglesia católica. Se trata del héroe del monopatín: Ignacio Echevarría, quien murió en junio de 2017 defendiendo a una mujer que estaba siendo atacada por terroristas en Londres.

Él nos dejó una preciosa lección de compromiso ante la violencia, que le hizo merecer la medalla de San Jorge que le fue entregada por la reina Isabel II a su familia, y ahora puede ser inscrito entre los santos. Y todo porque Ignacio, en la encrucijada de la vida, no dudó en actuar por la paz aún a costa de su vida. Visita el plató de TRECE su padre, Joaquín, quien habla de él con la ternura y la cercanía de quien lo ha visto nacer y crecer. «Él era un hombre bueno y cuando hay que dar la talla la da. Sus méritos son suyos, no tengo yo nada que ver. En muchas ocasiones mi ejemplo podría incluso haberlo descarriado -afirma-. Mi convivencia con él tuvo incluso tensiones, con nuestros aciertos y desaciertos, acuerdos y desacuerdos. Veíamos ciertas cosas de modo distintos, él siempre fue crítico. Su muerte me produce un cambio, me acerca a la fe e Ignacio me da tranquilidad. Y algo que yo debería haber sabido siempre: no debemos despreciar a nadie. Él no fue el hijo perfecto, pero a lo mejor hay que pararse a pensar que la escala de valores que uno usa para los demás no es la buena».

Su proceso de canonización puede llegar a ser una realidad en breve, y quizás pronto tengamos en los altares al héroe del monopatín, un joven que fue capaz de entregar su vida por salvar a otros a quienes no conocía, pero que amaba por el simple hecho de ser persona y de ser cristiano.