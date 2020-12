Hallazgo histórico entre las reliquias de los nueve obispos santos en la diócesis de Ourense

La Diócesis de Ourense ha informado sobre el posible hallazgo de cuatro anillos de 9 obispos con gran fama de santidad en la iglesia de San Estevo de Ribas de Sil, en Ourense.

Según explican desde la Diócesis, al iniciar los trabajos de restauración de los retablos-relicarios laterales de la iglesia de San Estevo de Ribas de Sil, en Ourense se hallaron cuatro anillos entre los restos de los conocidos como “nueve obispos santos” , por lo que, “podría tratarse de los famosos anillos milagrosos de estos obispos cuyo paradero se desconoce desde hace siglos” según informan desde la diócesis.

Posible hallazgo histórico entre las reliquias de los nueve obispos santos de San Estevo de Ribas de Sil.

El documento que podria confirmar la autenticidad de los anillos

Fue al inicio de los trabajos de restauración y en presencia del P. Xosé Xulio Rodríguez Fernández, párroco de San Estevo, cuando se abrió una urna en donde presuntamente se encuentran los restos de cuatro de los santos obispos. Esta urna estaba dividida en cuatro compartimentos y en uno de ellos, entre las reliquias óseas, se encontró una bolsa de tela, probablemente seda, con bordados en hilo de oro.

Y dentro de la pequeña bolsa se encontraban cuatro anillos de plata con piedras de diversa calidad y dos documentos escritos, uno de ellos es una pequeña etiqueta en pergamino, para proteger los cuatro anillos que en la parte interna de tenía escrito este texto en castellano antiguo:

“Estos quatro anillos son de los que quedaron de los nueve Santos Obispos. Son los que han quedado. Los demás desaparecieron. Por ellos se pasa agua para los enfermos y sanan mu[chos]”. Según precisan desde la Diócesis de Ourense, el hecho de haber sido encontrados entre las reliquias de los Santos Obispos, unido a la brevísima documentación presentada son indicios importantísimos.

Luis Manuel Cuña, delegado episcopal de Patrimonio y Bienes culturales del Obispado de Ourense, aseguró que “ha sido un hallazgo totalmente fortuito, nadie lo esperaba”, pero subrayó que “hasta que lo no verifiquemos, a través de investigadores especializados en joyas mediavales e incluso restauradores del Vaticano, no podemos confirma su autenticidad”.

Sin embargo Cuña precisó que “los documentos que venían con los anillos son una prueba bastante fehaciente de su validez, una suerte de certificado de calidad”.

Los nueve obispos santos

El P. Emilio Duro Peña, canónigo archivero de la Catedral de Ourense, escribió una obra monumental sobre el monasterio de San Estevo de Ribas de Sil en la que habla de nueve santos obispos gallegos que murieron allí: Ansurio, Vimarasio, Gonzalo, Osorio, Froalengo, Servando, Viliulfo, Pelayo, Alfonso y Pedro.

Estos obispos fueron tan importantes y su fama de santidad y milagros tan grandes que el monasterio no solo custodió celosamente sus restos, si no que puso en su escudo sus nueve mitras. En el proceso informativo canónico sobre la vida, milagros y veneración y culto público de los cuerpos y reliquias de los siervos de Dios nueve obispos se refiere a los milagros obrados con los anillos a los enfermos, aunque no se indica de manera precisa cuántos fueron.

En el proceso canónico se presentan varios casos de curación, entre los que destaca el de la ahijada de Bautista Celma, Maestro rejero, ciega de nacimiento. De los venerados anillos se perdió el rastro y ahora han sido encontrados, aunque queda por verificar su origen.