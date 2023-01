Hady Coulibaly: “El sufrimiento que hay en mi país es peor que los peligros de saltar la valla de Melilla”

“No somos criminales, somos gente normal que ha llegado aquí para buscar la paz, una vida digna y un futuro mejor. No hemos matado a nadie, no somos ladrones, queremos vivir como los demás, trabajando”. Con estas palabras se expresó Hady Coulibaly, el joven maliense que representó al rey Baltasar en la cabalgata de Málaga y que participó este miércoles en el Círculo del Silencio convocado por la Delegación Diocesana de Migraciones y Gitanos de la diócesis de Málaga. Durante este encuentro, celebrado en la Plaza de la Constitución, este trabajador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ofreció su testimonio explicando los motivos que lo llevaron a huir de su país.

Coulibaly, de religión musulmana, ha explicado los motivos que lo llevaron a una aventura tan arriesgada como saltar la valla fronteriza de Melila: “aunque haya dificultades para pasarla, aunque sepas que puedes morir, lo que hay detrás de nosotros, en nuestro país, es peor. Los sufrimientos de los que venimos nos dan la fuerza para intentar pasar esa valla. En mi país hay guerra, hay hambre, no hay educación... La guerra lleva más de 10 años y cada día está peor. Los terroristas islámicos, se dicen musulmanes, pero son lo contrario: matan a la gente, los mutilan, separan a las familias, asesinan a los padres delante la familia, violan a las madres delante de los niños... Son extremistas que no respetan a nadie, es una locura. No había otra opción que huir de mi país”.

"Málaga acoge a todo el mundo"

Después de tan trágica historia, jamás imaginó que Dios le podría deparar momentos tan felices como los que vivió la tarde-noche de Reyes: “Imagínate una persona como yo, que llega en estas condiciones, llegar a convertirse en el Rey Baltasar. Ha sido una experiencia única, inolvidable. Ha sido una muestra de que somos iguales que los demás. Málaga es una ciudad que acoge a todo el mundo”.