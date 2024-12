La guía de la familia Torres de Pascual para hacer felices a los que tienen alrededor: "Todo educa"

La familia Torres de Pascual, conocida por su música y sus mensajes positivos en redes sociales, visitó el programa 'Ecclesia Es Domingo' para hablar sobre su experiencia. Compuesta por Lucía (11 años), Álvaro (6 años), Inma (8 años), Javier (4 años) y sus padres, la familia ha alcanzado gran popularidad gracias a su talento musical y a sus reflexiones sobre la vida familiar y la fe.

El Éxito de "Volverás a Ser Tú, Mi Valencia"

'Volverás a Ser Tú, Mi Valencia' es una canción compuesta por la madre de Lucía en homenaje a las víctimas de las inundaciones en Valencia por la DANA, y que se viralizó rápidamente en redes sociales. Álvaro, el padre, atribuye el éxito a la necesidad de consuelo y esperanza que la gente sentía en medio de la tragedia. "Había tanto ruido, tantas malas noticias, estaban tan desamparados, nunca mejor dicho, que un ratito de consuelo, de silencio, de algo emotivo, les venía muy bien", explicó.

Lucía, la hija mayor, ha destacado por su talento musical, participando en el musical "Malinche" de Nacho Cano durante tres años. Aunque reconoce que ha tenido que hacer sacrificios, afirma que disfruta mucho de la experiencia. "Es un es un don de Dios eso también, pero yo sí que me he esforzado mucho. También iba a clases de piano y he ido a escuelas de canto", compartió Lucía.

Una Familia Sin Pantallas

Sobre la educación de los hijos, a pesar de tener cerca de medio millón de seguidores en redes sociales, los niños Torres de Pascual no tienen acceso a pantallas. "Ellos nunca lo han tenido, ni ella ni sus hermanos. Ellos nos ven a nosotros con los móviles, que sí que se quejan de que nosotros los utilizamos mucho. Al nunca habérselo ofrecido, no lo piden", comentó Álvaro.

La familia cree en la importancia de la interacción personal y la educación a fuego lento, como lo ilustra la similitud del cocido madrileño: "El cocido se cocina a fuego lento, no hay que tener prisa en ver los resultados, hay que tener paciencia porque si nos damos prisas con el cocido,eso no va a salir bien. Hay que cocinar con mucho cariño. Ese es el secreto de todas las recetas".

"Esa inmediatez y que estamos en era de la comparación, está haciendo muchísimo daño. Tenemos prisa por ser los mejores y sobre todo por aparentar ser los mejores, y lo que pasa entre las cuatro paredes de una casa, es sagrado y no lo cuidamos, y también falta mucha formación. Estamos viviendo una generación de padres que no sabemos muy bien por qué, pero no tienen o la paciencia o la formación suficiente para poner ciertos límites, para educar con el no y para no querer que sus hijos se conviertan directamente en una persona educada o un virtuoso de de la música, como resulta que sale Lucía" expresa Álvaro.

"Todo Educa": La Importancia del Ejemplo

La familia Torres de Pascual insiste en que "todo educa". "A los niños con esta sociedad de la información tan grande que tenemos, le llegan 2.000 influencias de muchos sitios y entre el ejemplo que le demos sus padres, sus profesores, sus hermanos, pues es la base de la educación", afirmó Álvaro.

Según Álvaro, hay que tener cuidado, pues "se pueden ir metiendo esos pequeños inputs desde fuera. Yo creo que no hay que evitarlos, hay que explicarlos y en casa educarlos. Pero al final si en casa escuchas reggaetón, ellos escucharán reggaetón. Hay muchas alternativas válidas. El problema es cuando dejamos entrar mosquitas en casa que hacen que poco a poco, sin que te des cuenta, se vaya pudriendo la educación, y después vienen las sorpresas" apunta.

Normalizando la Fe en las Redes Sociales

A través de sus redes sociales, la familia Torres de Pascual no teme mostrar su fe católica, incluyendo imágenes de la Virgen María en sus vídeos. "En nuestra casa de imágenes de la Virgen en todas las habitaciones. De hecho, en la algunas habitaciones hay más de una imagen de la Virgen. Decimos de broma que parece un santuario, pero al principio nos daba ese respeto, esa vergüenza de de decir, 'Ay, que no se vea tal.' Pero llega un momento que dices, 'Esta es nuestra vida'", explicó Álvaro.

"No se enseñan mentiras" como bien dice Lucía, quién no teme mostrar su fe en el día a día. "A mi me ayuda, y con mis amigas también hablo de eso, y ellas me entienden a mi y yo a ellas. Y me da igual decirlo" afirma.

La Dignidad de las Personas con Discapacidad

Otro tema que la familia aborda es la inclusión de las personas con discapacidad. Su canción 'Sobrarían Palabras' en colaboración con la fundación Apsuria, defiende la dignidad de todas las personas, independientemente de sus capacidades. "Nosotros lo que queremos transmitir con esta canción es que tiene que llegar a sobrar la palabra inclusión, porque si todos miramos con los ojos de una niña o con la inocencia con la que nos miran ellos, pues lo que dice un poco la canción, ¿por qué yo soy diferente. ¿Por qué él es el diferente? Aquí, ¿quién es el diferente?", reflexionó Álvaro.

“Si miramos con los ojos que ven desde el corazón sobrarían palabras como inclusión. Si miramos con los ojos que ven desde el corazón, sobrarían palabras y esta canción” reza la letra.

El Valor de los Abuelos

La familia Torres de Pascual también destaca la importancia de los abuelos en la vida familiar. "Los abuelos son los que nos dan los mejores consejos y nos quieren con locura. Los abuelos son los que nos miman y nos ayudan. Los abuelos son los que nos corrigen con cariño y nos compran chuches", dice un vídeo publicado en sus redes sociales.