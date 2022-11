Goyo Casado: “La música es un vehículo en el que canalizo todo lo que es una forma de oración para mí”

La agrupación musical Amigos de San Felipe Neri, reuniendo en si varias agrupaciones como Audi Nos, Accademia, Dolce tormento, organiza un concierto benéfico para el próximo 6 de noviembre. El viaje es recorrer las diferentes composiciones que el sacerdote y músico Gregorio Casado Jiménez ha realizado en este último tiempo. Compuestas en el tiempo del confinamiento, quisieron ser un vehículo para mostrar los sentimientos y las esperanzas en esos momentos tan duros. Son obras religiosas, letras de himnos antiguos y poesías de místicos, armonizadas para coro mixto, llegando a cantar a doble coro o 9 voces. Se ayudará caritativamente al que lo necesita y para ello será destinado parte de la recaudación a un proyecto de la ONG “CESAL”, una de las 10 ONGs con más financiación por la Agencia de Cooperación Española.

ECCLESIA ha podido hablar con Goyo Casado para conocer sus impresiones a pocos días del gran concierto. Indica que “este concierto está organizado en parte por el movimiento Comunión y Liberación y tiene un carácter solidario. Considero que la belleza debe tender al bien y por eso es un concierto solidario. Creemos que es un acto redondo. Creamos belleza y después sabemos que sirve para un bien para gente que lo necesita”.

“La música es como un lenguaje”

“Siempre me ha encantado la música, me he formado en el conservatorio y he realizado varios cursos. Es como una vocación para mi. Soy sacerdote diocesano pero también tengo esa vocación musical que he unido en una sola y siempre me ha gustado y he intentado formarme todo lo que he podido. Para mí la música es como un lenguaje y un vehículo en el que canalizar todo lo que es una forma de oración para mí”.

Respecto a los artistas que participarán en el concierto, Casado afirma que “tengo la gran suerte de que a todos los que le he dicho que si querían participar, me han dicho que sí. Habrá más de 90 artistas en el escenario y 15 instrumentistas. La mayoría son compañeros míos de coro y amigos”.

"La música me sirve para encontrarme con la gente"

Su afición por la música viene desde joven y ha sabido hilarla con su profesión para evangelizar. “En el seminario yo ya estaba metido en este mundo a nivel musical. Iniciamos el coro diocesano de jóvenes de la diócesis de Valladolid, que fue uno de los impulsores de los coros diocesanos actuales que hay en España. Y eso fue en el 2003. Después siempre he cantado en coros y siempre la música ha estado en mi día a día. En los pueblos donde estoy a día de hoy hacemos cada verano un festival de música y han venido de los mejores coros de España. También hemos realizado coros municipales y siempre intento que la música me sirva para encontrarme con la gente y para estar con ellos. Para mí es un vehículo genial y es un encuentro con la gente, tanto a nivel civil como eclesial”.