Gerardo Villalonga ya es obispo de Menorca y expresa lo que le pediría su madre: "Acuérdate de los pobres"

El obispo de Menorca, Gerardo Villalonga,ha agradecido a Jesuscristo haber recibido “una unción que me ha hecho padre y pastor en el Pueblo santo de Dios”. Así ha comenzado su intervención, la primera como titular de la diócesis insular tras recibir la ordenación episcopal este sábado, 22 de abril, en la Catedral del municipio.

“El Espíritu Santo también es el protagonista de la vida de la Iglesia; es su alma. No podemos aplicar criterios humanos para explicar las cosas divinas; pero una vez reveladas, aparecen con toda nitidez ante nuestra inteligencia”, ha manifestado.

Villalonga ha calificado de “día grande” este sábado, ya que a su juicio constituye “una magnífica catequesis sobre la Iglesia”. Una Iglesia, ha advertido, que no se trata de una “federación de diócesis de un estado descentralizado” ni “provincias de un estado unificado”, ya que “no se rige por el principio de mayorías como nuestros parlamentos”.

El titular de la diócesis de Menorca ha agradecido la presencia de obispos en su toma de posesión, encabezado por el Nuncio Apostólico, Bernardito Auza y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella: “Gracias por haber venido a Menorca en este día, porque a través de vuestra presencia y la del Nuncio del Papa, nos sentimos en comunión plena con toda la Iglesia”, ha remarcado.

También ha tenido palabras de agradecimiento para los presbíteros y los diáconos, así como la presencia de los miembros pertenecientes a la vida consagrada, “que son una gran riqueza para la vida y santidad de la Iglesia local”.

El recuerdo especial ha sido para su familia, especialmente para los ausentes como su madre, a quien definía como “una mujer sencilla y verdaderamente cristiana. Me diría ahora 'Gerardo, acuérdate de los pobres y no te olvides de los enfermos'. Que desde el Cielo me ayude a cumplirlo”, expresaba un emocionado Villalonga.