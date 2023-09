La Fundación Pablo VI, tras su encuentro con el Papa: "Tenemos la misión de ser puentes de diálogo"

La Fundación Pablo VI ha tenido un importante encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. Los miembros del equipo directivo con su presidente a la cabeza, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, han viajado a Roma y le han presentado al Santo Padre sus proyectos.

Ya a la salida, en una Plaza de San Pedro llena de turistas, el obispo y los representantes de la fundación han tenido un breve encuentro con los periodistas sobre el encuentro con Francisco. El obispo de Getafe ha subrayado que “ha sido un encuentro entrañable [...] hay una cosa que siempre destaco del Papa, que es su capacidad de escucha. Nos ha escuchado uno a uno y cada uno le ha ido explicando lo que hace en la Fundación y al final se ha quedado sorprendido, pensaba que no era tan grande y que no hacía tantas cosas y yo diría que se ha quedado admirado de lo que supone la Fundación para la Iglesia en España y para toda la sociedad española”.

Las palabras del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán

Ginés García Beltrán ha destacado que “es una fundación que invita constantemente a crear puentes de diálogo, tan importantes en la sociedad española, y más en este momento. Creo que nuestra vocación de ser un puente de diálogo desde la Doctrina Social de Iglesia es siempre una aportación importante y Francisco nos ha animado a seguir haciéndolo, a ensuciarnos las manos, a meternos en terrenos que muchas veces pueden ser difíciles, pero allí tenemos que estar”.

Todo el equipo ha presentado su trabajo en la Fundación y a Francisco, sobre todo “le ha gustado mucho el trabajo con los jóvenes […] también le hemos entregado cartas de jóvenes que han estado en la JMJ o de jóvenes que han querido escribirle poniéndole sus inquietudes y esto siempre le mueve mucho al Papa”.

Durante el encuentro con la Fundación, Francisco ha resaltado la figura de Pablo VI y ha invitado a volver a leer la Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi: “Nos ha insistido que esa es la gran fuente para nosotros. Nos ha dicho que él mismo podría firmar ahora esa Exhortación Apostólica. Nos ha invitado a seguir interiorizando esta doctrina en el contexto actual y seguir teniendo coraje y aportar a la sociedad lo que tenemos”.

El fundamental rol de las mujeres en las organizaciones

Sandra Várez, directora de comunicación de la Fundación Pablo VI, ha subrayado que el Papa ha destacado el papel de las mujeres en las organizaciones: “Estaba muy entusiasmado en vernos allí y nos dijo que era muy importante el trabajo de las mujeres en la Iglesia y en las instituciones […] le ha gustado mucho nuestro entusiasmo. Nos ha dicho de no tener miedo a equivocarnos”.

"Francisco nos ha dicho de no tener miedo y que la levadura no mira a la harina con la que se mezcla: creo que es un mensaje a que no tengamos miedo a abrirnos y a dialogar con realidades que son más alejadas de los que nosotros siempre estamos acostumbrados"; ha destacado Sandra Várez.









Las palabras de Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI

También Jesús Avezuela, director general de la Fundación Pablo VI, ha valorado el encuentro con el Santo Padre: “Ha sido un diálogo muy bonito porque le hemos presentado nuestros proyectos y él ha respondido a cada uno de ellos”.

“En ese diálogo ha puesto el acento, primero, en la seriedad de la Fundación y en el valor que tiene para la sociedad española, en segundo lugar en el valor de las mujeres en las organizaciones, y en tercer mensaje sobre la figura de Pablo VI en el momento actual”, ha destacado Avezuela.