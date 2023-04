Francisco Prieto, en sus primeras palabras como arzobispo de Santiago: "Quiero ser padre, hermano y amigo"

El arzobispo electo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, hasta ahora obispo auxiliar, ha escrito una carta a todos los diocesanos con motivo de su nombramiento. El nuevo arzobispo ha recordado su nombramiento como obispo auxiliar de hace dos años: “Llegué como peregrino desde la vecina diócesis de Ourense, en la que nací y recibí el don de la fe y del ministerio sacerdotal”.

“En estos dos años como obispo auxiliar uno va tomando conciencia de la belleza y enormidad de la tarea encomendada, y consciente de mis limitaciones, sólo, una vez más, puedo decir GRACIAS”, ha escrito Prieto.

Antes de todo, el nuevo arzobispo se ha dirigido a su “querido hermano don Julián”: “Gracias por su entrega, por su dedicación, por su servicio […] Personalmente, gracias, mi querido don Julián, que desde el primer momento me acogió con afecto paterno y cercanía de hermano; y con paciencia y maestría, con gesto sobrio y palabra honda, me enseñó y ayudó a conocer y querer a esta Iglesia: a sus sacerdotes, a los fieles de nuestras parroquias, a los laicos (grupos y movimientos, niños y jóvenes, catequistas, profesores, voluntarios de la acción socio-caritativa), a los miembros de la vida consagrada, a los seminaristas… a todos los que sois ese Pueblo de Dios del que tanto he aprendido y recibido en estos dos años. ¡Cuánto me habéis dado! Saber escuchar, acompañar, tender puentes y caminar juntos. Sé que cuento con vuestra ayuda y oración para ser con vosotros y para vosotros un pastor según el corazón de Dios: padre, hermano y amigo”.

“He ido apreciando esperanza y fe, ilusión y generosidad, retos y caminos a recorrer, desde las dispersas parroquias del mundo rural, hoy tan afectado por la despoblación y el olvido, hasta las presentes a lo largo de la costa, donde el mar acaricia a sus gentes en medio de importantes retos y dificultades; sin olvidarme de las tres ciudades, Santiago de Compostela, A Coruña y Pontevedra, que aportan una historia de rico pasado, comprometido presente y esperanzado futuro en su vida cristiana y ciudadana”, ha escrito en su carta el nuevo arzobispo.

Por último, Francisco Prieto ha saludado todas las autoridades civiles, políticas, académicas, judiciales, militares y a los agentes sociales, así “como a tantos hombres y mujeres de buena voluntad, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, con el deseo de trabajar juntos, desde el respeto y el diálogo, en favor del bien común de las gentes y pueblos de la archidiócesis de Santiago de Compostela”.

“Consciente que la Puerta de la gracia siempre permanece abierta, encomiendo el ministerio que ahora se me confía, al que he sido llamado para serviros, al apóstol Santiago, a María nuestra Madre, aguardando que vivamos con gozo la próxima Pascua”, ha subrayado Prieto.