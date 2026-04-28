La formación "clave" para humanizar los cuidados paliativos: "Vivir con dignidad hasta el final"

El cuidado al final de la vida continúa siendo uno de los grandes retos de la sociedad, especialmente en las residencias de mayores. En España, donde todavía no existe una ley nacional que regule esta materia, las cifras son alarmantes: más de 300.000 personas necesitan cuidados paliativos cada año y solo entre un 41% y un 50% accede a ellos. Esto provoca que más de 150.000 personas mueran sin ese acompañamiento debido a la falta de inversión y de una estrategia clara.

Para cambiar esta realidad, ha nacido el programa pionero Dignidad en el cuidado, que acaba de lanzar su segunda edición. Esta iniciativa busca formar a los profesionales del sector en un aspecto fundamental: acompañar con dignidad, empatía y humanidad, mejorando las competencias de quienes lo cursan para ofrecer un soporte integral tanto a los pacientes como a sus familias.

Crear una cultura paliativa

Cristina Muñoz, responsable de programas y calidad del Centro de Humanización de la Salud de San Camilo, explica que, gracias a los cuidados, las personas en los centros viven más tiempo, lo que "implica que les acompañemos también en la fase final de su vida". Sin embargo, los profesionales no siempre saben cómo afrontar este proceso. Por ello, el programa busca "capacitarles y crear también una cultura paliativa en estos lugares".





Vivir, no morir: el enfoque de la dignidad

Con frecuencia se confunden los cuidados paliativos con la eutanasia, pero el enfoque de estas iniciativas es radicalmente distinto: se centran en ayudar a los enfermos a "vivir, y a vivir con dignidad lo que les queda de vida". Este planteamiento abre un debate moral en la sociedad donde la centralidad y la dignidad de la persona deben ser la referencia "hasta el final de la vida".

El programa, impulsado por el Centro San Camilo con el apoyo de la Fundación Dignia, ofrece un espacio formativo para que los profesionales adquieran competencias en acompañamiento espiritual, emocional y psicológico, así como conocimientos en el ámbito ético y legislativo. El objetivo es que todas las personas sean atendidas de una manera "digna y humanizada".

Al tratarse de competencias transversales, la formación se dirige a todos los profesionales de un centro sociosanitario: desde el personal de atención directa, como auxiliares y enfermeros, hasta técnicos, directivos y líderes. Según Muñoz, esta diversidad "enriquece el programa y alimenta también el interés que tiene de hacer redes entre unos y otros".

Anticipar el cuidado, el factor diferencial

La principal diferencia de esta formación es que se anticipa a las fases finales. "Nuestra formación está orientada a un contexto que no siempre se identifica como de cuidados paliativos", aclara Muñoz. El programa aborda periodos de meses o incluso años, promoviendo una "cultura cuidadora" en situaciones de cronicidad avanzada y envejecimiento muy avanzado, en lugar de centrarse solo en las últimas semanas de vida.

El concepto de humanizar el cuidado es central. "Humanizar el cuidado tiene que ver de una parte por mirar a la persona de una manera integral", detalla la experta. Esto implica considerar el impacto en su mundo emocional, psicológico, social, espiritual y valórico, desarrollando competencias que van más allá de lo puramente técnico para atender una dolencia física.

A pesar de que el programa se alinea con la nueva estrategia de cuidados paliativos del Ministerio de Sanidad, aún persisten grandes retos. Cristina Muñoz destaca la necesidad de fortalecer los recursos y la formación, pero sobre todo señala la "gran diferencia territorial" como uno de los puntos críticos. Este desequilibrio supone un desafío para la universalización territorial del acceso a los cuidados y para la coordinación de los diferentes niveles asistenciales.