Fomentar el diálogo entre las ciencias, la Filosofía y la Teología, objetivo del V Congreso Razón Abierta

La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI celebraron este miércoles la ceremonia de entrega de la IV y V edición de los Premios Razón Abierta como broche final del V Congreso Razón Abierta en el que docentes e investigadores universitarios de Estados Unidos, Reino Unido y España han reflexionado sobre «El hombre en la ciencia contemporánea».

Daniel Sada, rector de la Universidad agradeció la colaboración y el apoyo de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en estas cinco ediciones de los premios y del congreso Razón Abierta, que tiene como objetivo “fomentar el diálogo entre las ciencias particulares y la Filosofía y la Teología, motivar y promover un pensamiento científico que sepa poner los datos al servicio del sentido de las cosas, que indague en los presupuestos y prejuicios que todos tenemos y que a veces hay que superar, que se debata en los problemas que afrontan nuestras sociedades, que se abra el diálogo con otras disciplinas y que busque la verdad con pasión, ahínco y amplitud de miras”.

Pierluca Azzaro, secretario general de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, recordó que esta colaboración “comenzó hace ya seis años, tras la finalización del Congreso La oración, fuerza que cambia el mundo que la Fundación Ratzinger – Benedicto XVI celebró en la UFV en el contexto de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa”.

Galardonados

El jurado, que ha tenido en cuenta el desafío de establecer un diálogo entre las ciencias particulares y la filosofía y la teología en línea con el pensamiento de Benedicto XVI, ha otorgado el galardón a los siguientes investigadores y docentes universitarios:

En la categoría de investigación:

What It Means to be Human: The Case for the Body in Public Bioethics de D. Carter Snead (University of Notre Dame): porque propone tener en la base del derecho una concepción de la condición humana encarnada y frágil, sometida al paso del tiempo, pero con un destino trascendente: el amor.

Biopolitics After Neuroscience: Morality and the Economy of Virtue de D. Jeffrey Bishop (Saint Louis University), D. Andrew Michel (Vanderbilt University School of Medicine) y Dña.Therese Lysaught (Loyola University Chicago): descubrieron que la neurociencia de la moral era una sutil fusión de dos ciencias distintas -la neurobiología y la ciencia humana positiva-, cada una con sus propios enfoques, metodologías, modelos y teorías. Más aún, descubrimos que en el corazón de la neurociencia de la moral se encuentra un modelo de comportamiento humano que era delgado, frágil, escaso y macilento: una antropología derivada del linaje del homo economicus.

The Foundations of Nature: Metaphysics of Gift for an Integral Ecological Ethic de D. Michael Dominic Taylor (Edith Stein Philosophy Institute / International Laudato Si´Institute): se enfrenta al hecho de que prácticamente todo el pensamiento moderno y posmoderno ha perdido la capacidad de mantener unidas tanto nuestra relacionalidad intrínseca con todos los demás seres creados, como la unidad radiante de la verdad, la bondad y la belleza de la creación.

A Catholic Christian Meta-Model of the Person: Integration of Psychology and Mental Health Practicede D. Paul C. Vitz, D. William J. Nordling, y D. Craig Steven Titus (Divine Mercy University): por proponer un marco unificador para la integración de teorías de la personalidad y modelos terapéuticos ya existentes. Además, buscan mejorar la evaluación, el diagnóstico, la conceptualización del caso y la planificación del tratamiento de los pacientes al abordar once dimensiones esenciales de la persona necesarias en la práctica de la salud mental orientada a la curación y el florecimiento.

Human Embryos, Human Beings. A Scientific and Philosophical Approach de D. Samuel B. Condic (University of St. Thomas, Houston) y Dña. Maureen L. Condic (University of Utah): nos enseñan lasprofundas implicaciones para nuestra comprensión tanto de la naturaleza de los embriones humanos como de nuestras obligaciones éticas con ellos. Apoyan una visión de «hominización inmediata» del embrión; es decir, que un ser humano está presente desde el momento de la fecundación en adelante.

What’s the matter? Toward a neo-Aristotelian ontology of nature» de D. William M. R. Simpson (University of Cambridge): porque a diferencia de muchas investigaciones filosóficas de este tipo, su tesis se centra en la búsqueda de un relato de la naturaleza que pudiera explicar cómo es posible la investigación científica, llevada a cabo por agentes racionales y encarnados que se apoyan en instrumentos macroscópicos para realizar sus experimentos.

En la categoría de Docencia:

Science for Seminaries Program de D. John Slattery, D. Curtis L. Baxter, Dña. Katharine Hinman y Dña. Jennifer J. Wiseman (American Association for the Advancement of Science): por su apuesta por llevar a la educación teológica el compromiso científico de vanguardia fomentando así el diálogo en ciencia y filosofía desde una cosmovisión unitaria para comprender mejor al hombre y el mundo que habita.

Teaching Character Virtues. A Neo-Aristotelian Approachde D. James A. Arthur. (University of Birmingham): recoge la amalgama de programas de enseñanza iniciados por James Arthur en el Centro, desde el internacionalmente reconocido e influyente Framework for Character Education in Schools (Marco para la educación del carácter en las escuelas) hasta el primer máster a distancia del mundo en educación del carácter, que también ha sido elogiado internacionalmente.

En la Mención de Honor en la Categoría de Investigación:

The Gospel of Happiness: How Secular Psychology Points to the Wisdom of Christian Practice de D. Christopher Kaczor (Loyola Marymount University): se adentra en la psicología positiva y se da cuenta de que esta corriente, considerada hoy en día moderna, tiene fundamentos que promueve la tradición cristiana desde hace más de dos mil años: la importancia del perdón, la gratitud, la humildad y el servicio al prójimo como pilares de una psicología sana.Por otro lado, la psicología positiva también puede ser un servicio para los creyentes cristianos, ayudándoles en sus luchas, proporcionándoles nuevas motivaciones para la oración y ayudándoles a identificar sus puntos fuertes característicos.