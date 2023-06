La fiesta del Corpus Christi: "Una mirada que genera oportunidad y esperanza"

La fiesta del Corpus Christi nos invita a entrar en el misterio de la Eucaristía, Sacramento de la Caridad, que actualiza el don de la propia vida que Jesús ha hecho en la Cruz por nosotros y por el mundo entero y nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana.

La Campaña de Cáritas, cuyo lema es “Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad, somos esperanza”, nos interpela a enfocar la mirada para ver otras realidades a y tomar parte en la vida social. Cada uno de nosotros tiene mucho que ver en las oportunidades que otras personas puedan tener. No podemos ser meros espectadores, sino parte activa para descubrir posibilidades y abrir caminos de esperanza. Lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que podamos aportar puede dar vida, aliviar soledades y sanar corazones.

Cáritas nos invita a abrir los ojos para ver las realidades de sufrimiento y exclusión que nos rodean con un corazón afectado por la situación de aquellos que no pueden acceder a sus derechos, que viven en tristeza, soledad o pobreza. Una mirada que ha de ser como la que tiene Dios con cada uno de nosotros, llena de ternura y con entrañas de misericordia, una mirada que no solo ve la fachada y no se fija exclusivamente en los errores sino, también, en las posibilidades de las personas. Cuando miramos así al que sufre, al pobre y excluido es posible el milagro de contagiar vida y esperanza.

Donde se vive el amor brilla la esperanza, pues cuando alguien se siente amado experimenta la salvación de Dios y descubre que es posible la esperanza.

Como dicen nuestros obispos en su mensaje con motivo del Día de la Caridad, “Que la celebración y la adoración eucarísticas nos ayuden a comprometernos de manera que seamos oportunidad y esperanza de tantas personas, especialmente de aquellas que viven en pobreza y exclusión”.