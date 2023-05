La fertilidad en el matrimonio: “Los hijos no pueden ser el objetivo; marido y mujer son lo más importante"

La fertilidad y la paternidad son asuntos que siempre están presentes en la vida de las personas, y su importancia se extiende más allá de lo biológico, abarcando también un innegable plano espiritual. Dentro del matrimonio católico estos aspectos cobran un significado especial, rodeado a veces de interrogantes y cuestiones que necesitan su respuesta. Por ello, la experta en fertilidad y educación afectivo-sexual Eva Corujo, ha visitado el plató de ‘Ecclesia’ en TRECE para arrojar algo de luz acerca del amor humano.

Eva es la autora de ‘Naturalmente fértiles: cómo vivir los métodos naturales en el matrimonio católico’, un libro en el que recopila su trabajo de los últimos nueve años. En él abarca en cuatro bloques todo cuanto envuelve a la fertilidad humana, la sexualidad conyugal, la enseñanza de la Iglesia respecto a la apertura a la vida, y la infertilidad.

Para ella, el amor humano es un tema en el que la Iglesia ya ha aportado mucho, aunque socialmente haya parecido un tema tabú y se esté redescubriendo en estos momentos. “Todo lo que escribió San Juan Pablo II sobre el amor humano se basa en la ‘Humanae Vitae’ de San Pablo VI. La información la tenemos, otro asunto es cómo se ha podido exponer, porque a veces ha quedado relegada”. Un mensaje sobre la sexualidad conyugal que es para todos, insiste Eva.

Su libro se está convirtiendo en una herramienta de formación para parejas y matrimonios en muchas parroquias. La valoración más repetida es que el libro “unifica todo”, en cuanto a la fertilidad humana, la sexualidad en el matrimonio y la voz de la Iglesia en su acompañamiento. Los métodos naturales sirven para que los matrimonios conozcan la fertilidad, lo que sucede entre los cónyuges, y a partir de ahí, “decidir qué hacer”, explica Eva. Saber cómo funcionan los ciclos de fertilidad de la mujer, puesto que el hombre es fértil todos los días, les ayuda a ambos a conocer su salud y también abre la puerta a plantearse una paternidad responsable.

Pero, ¿qué es la paternidad responsable? La autora lo resume como “la actitud de acoger a los hijos que tengan que venir, viviendo una sexualidad plena, desde la entrega corporal y abiertos a la posible procreación”, sabiendo que no siempre pueden venir los hijos, pero viviéndola con consciencia, con apertura a la vida. Pero también “con responsabilidad”, desde la situación particular de cada matrimonio.

Como experta, Eva también conoce de cerca la situación y el sufrimiento de aquellos matrimonios que buscan tener hijos, pero no les llegan. “Lo primero es ver si existe algún problema de salud, y si se puede solucionar”, sabiendo que no siempre tienen por qué venir. Eva también insiste en la importancia del acompañamiento, recordando que lo más importante del matrimonio son los cónyuges, marido y mujer. “Tener hijos no puede ser el objetivo, hay que ayudar a vivir ese proceso con paz y con confianza, y también poniendo los medios éticamente posibles para ayudarlos”.