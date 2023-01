Fernando Sarráis: “Hoy en día no se educa y no se enseña a tener un proyecto de persona interior positivo”

Con el comienzo del año, la Delegación de Familia de la diócesis de Vitoria, junto al colegio NClic y al Club Juvenil Indar, quieren que las familias avancen ante los retos que se plantean en torno a los más jóvenes de la casa. Por ello, han organizado un curso de formación para preadolescentes y adolescentes, así como para sus familiares. Uno de los ponentes de este curso, el psiquiatra, psicólogo y profesor de la Universidad de Navarra, Fernando Sarráis, ha atendido a ECCLESIA para expresar en qué consistirá su intervención.

Sarráis ha indicado que “el contexto del curso está en la preocupación que hay por el bienestar psicológico y por la felicidad. Hay un desequilibrio y una desproporción entre la preocupación que hay por la salud física, el bienestar físico, por tener un cuerpo 10 y lo relacionado con la estética y conseguir el cariño y la estima de los demás, por lo que se ve fuera. Ese cariño se puede conseguir de otra manera, y es por la belleza del interior, que se consigue siendo una persona positiva, de emociones y sentimientos positivos y evitando los negativos, que son los que hacen que las personas por dentro sientan mal y se comporten mal”.

La sociedad en este tiempo ha cambiado. En referencia a si los jóvenes de hoy en día son más frágiles, el psicólogo afirma que “sí, son muy frágiles. Por eso cuando llegan a la adolescencia, que es una época de su vida en la que sufren crisis, huyen y se evaden con el consumo de sustancias estupefacientes o consumo de alcohol. También se vuelven adictos a videojuegos o series, en definitiva, el mundo de la ficción. el mundo de la redes sociales, donde hay mucha mentira y mucha 'fake new’, no importa dar una apariencia falsa o mentir con tal de conseguir el objetivo de ser estimado y querido. Es difícil que se mantenga esa estima y cariño en una persona que no es auténtica”.

Las redes sociales y el peligro de Internet

“En todas las épocas y en la historia de la humanidad hay peligro. El ser humano, cuando no es dueño de sí mismo, cuando no funciona con la razón, funciona con sus sentimientos. Llegados a este punto se pueden hacer barbaridades. En cualquier época de la historia el ser humano puede ser bueno o malo. Que sea bueno o malo depende de quién funcione con la razón y quién juzga sobre ello y sobre la voluntad que le hace ser libre. A día de hoy tenemos el peligro de Internet, pero en otras épocas ha habido otros. El asunto está en que hoy en día no se educa y no se enseña tener un proyecto de persona interior positivo y no se motiva a los jóvenes a querer ser de una determinada manera que les haga ser buenos, valiosos y por tanto queridos por los demás y por ellos mismos”.

Sarráis explica que hoy en día solo se piensa en el ‘Carpe Diem’ y el pasárselo bien en cada momento, sin pensar en el futuro y sin un proyecto de futuro. “No se piensa en ser un modelo para los futuros hijos, pero tampoco hay proyecto de familia. Todo se basa en el presente y disfrutar del placer y no de la felicidad. El placer y la felicidad no es lo mismo. El placer hace sentir bien un ratito, pero cuando se acaba tienes que volver a empezar y volver a repetir y así se cae en las adicciones, y por eso estamos en una época de grandes adictos y dependientes de las emociones”.

En cuanto a las posibles soluciones para corregir este tipo de conductas, el profesor de la Universidad de Navarra indica que “la historia de la humanidad es muy pendular, se pasa de una época a otra y hay que llegar al extremo para volver. Hay que tocar fondo para empezar a subir. Cuando la sociedad se empiece a dar cuenta de lo que está pasando ahora y de la cantidad de enfermos mentales y personas con depresión y gente adicta a la sustancias, cuando la sociedad tome conciencia, probablemente se cambiará. Tiene que haber una unanimidad en todos los estamentos. Educadores, padres, gobernantes. Hay que ponerse de acuerdo como por ejemplo se ponen en el tema del ecologismo o de la defensa de los animales. Tiene que haber un movimiento para salvar no solo el planeta y los animales, sino también a los seres humanos de la infelicidad y de las enfermedades psiquiátricas”.

La psicología positiva

“En 1999, se fundó una rama de la psicología en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Se trata de la psicología positiva. En 24 años se ha extendido por todo el mundo occidental y se basa en la preocupación por la inteligencia emocional, la empatía, la asertividad, la resiliencia, la creatividad y la afectividad. Educar en esos aspectos positivos facilitará la felicidad y también hace prevenir las enfermedades psiquiátricas. Ahí ha habido un movimiento y habrá otros”.

Por último cuenta que “el ser humano es capaz, cuando llegue el momento, de revertir esta situación. Habrá que ayudar al ser humano a ser positivo y no ser tóxico y poder ser felices. Por ahora parece que todavía no hemos tocado fondo, pero seguro que con el futuro volveremos a tener otros crisis, porque el ser humano es así”.