Fernando Ramón y Arturo Javier García ya son nuevos Obispos auxiliares de Valencia: “Una contribución a la edificación de la Iglesia”

Los Obispos auxiliares electos de Valencia, Fernando Ramón y Arturo Javier García, previamente a la misa de ordenación episcopal que se celebra en la Catedral, han visitado la Basílica de la Virgen de los Desamparados para venerar la imagen de la Mare de Déu, rezar ante Ella y ofrecerle su nuevo ministerio. Después, han firmado en el Libro de Honor.

Fernando Ramón y Arturo Javier García se han dirigido hacia la Basílica, desde el Palacio Arzobispal, acompañados por todos los obispos concelebrantes en la solemne misa de ordenación que tiene lugar en la Seo, presidida por el Arzobispo de Valencia y concelebrada por el Nuncio del Papa en España, Mons. Bernardito Auza, junto a más de 40 Obispos procedentes de toda España.

En el Libro de Honor de la Basílica, Arturo Javier García y Fernando Ramón han firmado las siguientes dedicatorias:

Muy cerca de mi casa, en Jarafuel, hay un panel cerámico de la Virgen de los Desamparados, de esa casa salió la imagen que veneramos en mi parroquia de santa Catalina Mártir, como en cualquier lugar de la diócesis, he tenido cerca, desde siempre, a esta preciosa advocación de María.

Siendo seminarista fue la primera vez que participé en la Misa de Infants, y siendo delegado de misiones he tenido la oportunidad de visitar con frecuencia a María en esta Basílica; de cada año ofrecer la Guirnalda de Becas para seminaristas pobres de misiones; de rezar por todo desamparo y en especial por los misioneros valencianos y del mundo.

Hoy pongo en tus manos, Virgen María de los Desamparados, Madre de la Iglesia, este ministerio episcopal, como obispo auxiliar de Valencia, que hoy mismo comienza; con la seguridad de que no me faltará tu amparo, para servir a esta diócesis.

Valencia a 11 de enero de 2025

Arturo Javier García

Obispo auxiliar de Valencia

Cuando me sumerjo en mi memoria y remonto hacia las primeras imágenes de mi conciencia, allí me encuentro con María. El primer recuerdo de mi infancia es estar en la Missa d’Infants en brazos de mi abuelo junto a mi madre. La Mare de Déu dels Desamparats ha estado siempre en mi vida, mostrándome su tierna maternidad, siendo modelo de proximidad a los últimos y a los más necesitados. También de su pronta disponibilidad y obediencia a la voluntad de Dios, que le pido me conceda a mí. Pongo el ministerio que hoy la Iglesia me confía bajo su manto protector y dejo mi vida en sus manos, para que sea ella la que me acerque a sus hijos más queridos, los desamparados de nuestra sociedad.

Unit al poble valencià que la teua imatge venera i tant amor te profesa te demane:

Mare dels Desamparats

mai ens desampareu

ni en la vida ni en la mort

ni en lo tribunal de Déu.

Valencia a 11 de enero de 2025

Fernando Ramón

Obispo auxiliar de Valencia

LA ORDENACIÓN EPISCOPAL

Arzobispo monseñor Enrique Benavent ha presidido hoy en la Catedral la solemne misa de ordenación episcopal de mons. Fernando Ramón y mons. Arturo Javier García como Obispos auxiliares de Valencia y a ellos se ha dirigido afirmando “mayor es la responsabilidad que asumís ante Dios y ante la Comunidad cristiana. No recibimos el ministerio episcopal para nuestro provecho, sino para la edificación de la Iglesia” y ha pedido a la feligresía “orar por ellos para que su ministerio contribuya a la edificación de la Iglesia como comunidad de fe, esperanza y caridad”.

En el inicio del Año Jubilar convocado por el Papa “Peregrinos de Esperanza”, ha señalado que “nos empuja a acercarnos a los que tienen el corazón desgarrado, a ser sembradores de libertad y de esperanza en el corazón de nuestro mundo. A los no creyentes, no podemos convertirnos en puertas que cierren a los demás el acceso a Cristo, sino en Iglesia de puertas abiertas que lo facilite a todos, como constantemente nos recuerda el papa Francisco”.

Ordenación episcopal

Este poder viene de Dios

Arzobispo Benavent ha asegurado que “este poder ve de Déu” (Este poder viene de Dios), y ha pedido a los nuevos Obispos auxiliares “mirando a María, poneos en las manos de Dios, abandonaos confiadamente a Él para que su voluntad sea siempre la norma que guíe vuestra vida en el servicio a la Iglesia. Pedidle que os ayude a vivir vuestro ministerio y así, cuando tengáis que presentaros ante el Señor, podáis decir: “Soy un pobre siervo. He hecho lo que tenía que hacer”.

La solemne misa de ordenación episcopal ha sido concelebrada por el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, mons. Bernardito Auza, y el Obispo emérito de Sant Feliu de Llobregat, mons. Agustín Cortés Soriano, junto a más de 40 Obispos y Arzobispos procedentes de toda España, entre ellos, de la Provincia Eclesiástica Valentina y Obispos eméritos. Entre otros Obispos y Arzobispos presentes ha figurado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, mons. Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; el valenciano mons. Arturo Ros, Obispo de Santander; y el cardenal Carlos Osoro arzobispo emérito de Madrid y de Valencia.

Imposición de manos a los nuevos Obispos y entrega del báculo, mitra y anillo episcopal

Durante la liturgia de ordenación episcopal, tras la presentación de los nuevos Obispos y la lectura del mandato apostólico del Papa Francisco, ha tenido lugar la imposición de manos por el Arzobispo de Valencia y de todos los Obispos concelebrantes. Este es el rito central a partir del cual ya son nuevos Obispos en la Iglesia.

Imposición de manos por el Arzobispo de Valencia y de todos los Obispos concelebrantes

Junto a la imposición de las manos, se ha realizado la oración consecratoria u oración de ordenación, y en ese momento los nuevos Obispos han tenido el evangeliario abierto sobre sus cabezas, que representa “cómo el Obispo ejerce su ministerio siempre sometido al Evangelio de Jesucristo, el que tienen que anunciar, predicar y vivir como ejemplo también para sus feligreses."

A continuación, los nuevos Obispos han sido revestidos con las insignias propias de su orden. Por tanto, han recibido la mitra, el báculo y el anillo episcopal, “los signos que los identifican como Obispos en medio de la comunidad cristiana”. Y también han recibido una nueva unción con el crisma, signo de la consagración que reciben por medio del Espíritu Santo.

Tras la celebración de ordenación episcopal, los Obispos auxiliares de Valencia han dedicado unas palabras de gratitud por el inicio de su nuevo ministerio.

Mons. Fernando Ramón: “Confío que el Señor haga de este ministerio una fuente de esperanza para nuestra Iglesia”

Mons. Fernando Ramón ha expresado su confianza en que "el Señor haga de este ministerio, que hoy recibimos, una fuente de esperanza para nuestra Iglesia, para que crezcan entre nosotros los lazos de comunión, se fortaleza nuestra fraternidad y podamos vivir con pasión la tarea de la evangelización, que tanto hoy nos urge".



Mons. Fernando Ramón

Y también ha pedido "que podamos también llevar esa esperanza a todas las personas que han sido víctimas de la catástrofe que ha golpeado nuestras tierras y siguen bajo el dolor por la pérdida de seres queridos y por las condiciones en que han quedado sus vidas, viviendas y trabajos. Gracias en definitiva a mi querida Iglesia de Valencia, presente en todos los sacerdotes, religiosos y laicos que Dios ha puesto en mi camino"

Mons. Arturo Javier García: “Como Obispo querría ser muy dócil a la Iglesia”, para ayudar al Arzobispo y a la diócesis

Por su parte, mons. Arturo Javier García, en sus palabras de agradecimiento tras la ordenación episcopal como Obispo auxiliar de Valencia, ha destacado la gran ayuda que ha recibido siempre de la Iglesia y de su familia.

Mons. Arturo Javier García

“Como obispo querría ser muy dócil a la Iglesia, para ayudar al arzobispo don Enrique que me recibió en el seminario, gracias por la confianza. Quiero ser un criado de Dios Padre que va por los caminos invitando a la fiesta del Banquete, a que crean y acudan a Misa, a escuchar la Palabra de Dios, a comulgar, a vivir en familia en parroquia; a caminar por el camino de una felicidad verdadera y duradera hasta el banquete del cielo, que sólo se llega por Cristo, el camino, que está en la Iglesia, su cuerpo. Para esta tarea me siento sobrepasado, Desamparado, y pido a la Virgen María Nuestra señora de los Desamparados su intercesión”.

BIOGRAFÍA MONS. FERNANDO E. RAMÓN

Fernando Enrique Ramón Casas, que era vicario episcopal de la Vicaría V “Lliria-Requena-Ademuz” desde el pasado mes de septiembre, fue rector del Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada desde 2011, y es canónigo de la Catedral de Valencia.

Nació en Valencia el 15 de julio de 1966, aunque ha vivido siempre en Xirivella, donde fue feligrés de San Francisco de Paula. Fue ordenado sacerdote el 28 de mayo de 1994 por el entonces Arzobispo, el cardenal Agustín García-Gasco.

Su primer nombramiento fue como párroco de Benimarfull, Alquería de Aznar, Benillup y Almudaina. Posteriormente, amplió estudios en Roma, en donde obtuvo la Licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y, a su regreso, fue nombrado vicario parroquial de San Nicolás, del Grau de Gandia. Igualmente, es profesor de la Facultad de Teología de Valencia desde el curso 2007-2008, así como profesor de acadio de la Academia de Lenguas Bíblicas, Clásicas y Orientales.

En junio de 2011 fue nombrado rector del Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada por el entonces Arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, tras dos años ocupando el cargo de vicerrector.

BIOGRAFÍA MONS. ARTURO JAVIER GARCIA

Arturo Javier García nació en Alicante en 1967, pero él y su familia proceden de la localidad valenciana de Jarafuel. Tras su ordenación sacerdotal en Valencia en 1995 estuvo tres meses en San Carlos Borromeo de Albal y Santa Bárbara de Beniparrell.

Posteriormente, su primer destino definitivo fue Torrebaja y siete pueblos más en el Rincón de Ademuz: Castielfabib, Los Santos, Cuesta del Rato, Torre Alta, Sesga, Más de Jacinto y Arroyo Cerezo, donde estuvo siete años, de 1995 a 2002. Allí también fue arcipreste y profesor de Religión, en el instituto Virgen de la Huerta en Ademuz y en los colegios de Primaria de Castielfabib y Torrebaja. Su siguiente destino fue como párroco en Villar del Arzobispo, durante seis años en los que, además, ejerció como arcipreste y profesor en el instituto. Después estuvo ocho años como párroco de Turís.

Desde el año 2016 ejerció como director espiritual del Seminario Mayor La Inmaculada, en Moncada. En 2011, Arturo J. García fue nombrado delegado episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias y director de OPM para la diócesis. Es miembro del Consejo Presbiteral, del Consejo de Pastoral Diocesano y presidente delegado de la Fundación Ad Gentes.

En 2022 recibió el nombramiento como rector del Colegio Mayor-Seminario de la Presentación de la Virgen María y Santo Tomás de Villanueva, de Valencia. Y es rector también de la Real Iglesia El Salvador de Valencia, hasta la fecha.