La exposición que busca romper el silencio de las mujeres mayores que son víctimas de violencia

Una exposición de La Fundación Luz Casanova en colaboración con la Fundación Pablo VIpone el drama de la invisibilidad de las mujeres mayores víctimas de violencia en el hogar. Puede visitarse en la sede de la fundación hasta el 20 de diciembre.

En 2023 ya se superan los asesinatos de mujeres a causa de sus parejas o exparejas respecto a los tres años anteriores. Es muy normal que a edades mayores oculten esta violencia. Sólo el 54% lo han contado a personas de su entorno. «Muchas lo consideran algo "normal", y el patrón era de sometimiento al varón.

Muchas vienen por iniciativa propia, otras derivadas por los servicios sociales. Hay que trabajar con ellas poco a poco, desarrollando en su vida los buenos tratos, les ofrecemos espacios de escucha, en los que verbalizar y poner nombre a lo que han ido viviendo, compartir con otras mujeres y generar red entre las propias mujeres en un espacio seguro, que les permita la realización personal.

En ocasiones no acaban la relación, pero ganan en capacidad de salir adelante personalmente, con herramientas para afrontar las situaciones», cuenta Elena Valverde, de la Fundación Luz Casanova, que lleva el nombre de la fundadora de las Apostólicas del Corazón de Jesús y se encarga de que miremos a esta realidad, a través de su trabajo constante con las mujeres víctimas de violencia, en la prevención en edades tempranas, y que se hace visible con iniciativas como esta exposición que puede verse en la Fundación Pablo VI hasta el 20 de diciembre. Elena Valverde es responsable de Proyectos de Igualdad de la Fundación Luz Casanova, que ha contado en ECCLESIA de TRECE el trabajo de asesoramiento, protección, vivienda y recursos de todo tipo que ponen a disposición de las mujeres.

"Un 40% de las víctimas mayores de 65 años lleva más de 40 años sufriéndola"

La que narran las víctimas de más de 65 años es una violencia que muchas veces vienen padeciendo toda una vida. Un 40% reconoce llevar más de 40 años sufriéndola. Una violencia normalizada e invisibilizada que discrimina a las mujeres doblemente, por machismo y por edadismo. Muchas de ellas se ven imposibilitadas a denunciar por la dependencia que tienen de sus parejas en el plano económico y la dificultad para acceder al mercado laboral.

En el programa tienen voz también las propias víctimas, de las que escuchamos: "Me llevó a echar de la cama porque era suya, me quitó hasta la manta porque era suya, me dio un puñetazo", "Echó a mi familia, no tenía derecho a tener ni teléfono", "Me salí corriendo de casa, me daba igual dónde quedarme", "Ahora vivo más libre, más tranquila", "Estoy feliz, animo a que corten con todo, que no aguanten, que se sale adelante", "Cada vez que escucho que han matado a una mujer, siento un dolor interior terrible", "Ahora colaboro con otras mujeres"...

La exposición 'Mírame, soy visible', que está a nuestro alcance hasta el día 20 de diciembre, invita a abrir ventanas y descubrir los rostros y las historias de mujeres que lograron salir de esta situación de violencia. «Es fundamental conciencias entre los profesionales que asisten a las mujeres: trabajadores sociales, sanitarios, abogados, etc. para que conozcan, aprendan a identificar esta violencia en víctimas mayores y a derivarlas a los recursos especializados, que también deberían ser más».