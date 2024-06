La experiencia que muestra a los jóvenes el sentido de la sexualidad gracias a Juan Pablo II

Este verano cientos de jóvenes vivirán una experiencia única a través deYiós, un apostolado del Regnum Christi que les acerca a la Teología del Cuerpo de Juan Pablo IIpara comprender el verdadero sentido de la sexualidad para descubrir la vocación del amor. Una experiencia que se puede vivir a través de los campamentos o de convivencias de fin de semana a lo largo del año en diferentes ciudades.

Quienes han pasado por Yiós no han quedado indiferente, en una sociedad hipersexualizada en la que demasiados jóvenes han vivido todo tipo de experiencias en torno a la sexualidad a edades tempranas.

Lola Zamácola y Álvaro Bazaco han participado en estos cursos y ahora forman parte del staff: “Ahora están en el campamento en Santander a chicos de Bachillerato de 16, 17 y 18 años, y luego los universitarios será a finales de julio”.

"Dios da respuesta a raíz de la Teología del Cuerpo"

Como ha comentado Lola en 'Ecclesia al día', quienes se animan a vivirlo lo hacen “entregados, abiertos, son gente divertida dispuesta a escuchar, a aparender, algunos no han oído hablar de la fe en su vida, pero han escuchado una nueva manera de vivir la fe o encontrar respuestas en un campamento y se animan. Vamos entregados y llenos de espíritu, que es el que mueve todo esto”, asegura.

“Es una manera de vivir la fe diferente, de formarse sobre algo que no te cuentan porque en la sociedad tenemos de todo pero no todo nos llena y sentimos a veces un vacío y Dios da respuesta a raíz de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que llega a muchos corazones de los jóvenes”, apunta Álvaro.

Y es que como ha subrayado Lola, los jóvenes de hoy están sedientos de Dios, y que encuentran en Yiós: “La formación es de joven a joven, y esto hace que conecte bien, porque están viviendo los mismos problemas que tú”.

En cualquier caso, Álvaro ha recalcado que Yiós no debe ser una experiencia aislada, sino que tiene que haber una continuidad. Para ello, el apostolado del Regnum Christi organiza durante el curso los 'Yiós Academy': “Es una conviencia de sábado y domingo para jóvenes que han ido ya a los campamentos en el que se seleccionan partes de las catequesis para profundizar en ellas. Hay mucho material para continuar con la Teología del Cuerpo y seguir formándose”.

Las heridas de los jóvenes que participan en Yiós

Cuestionados por las heridas que afloran entre los jóvenes que participan en Yiós, Lola asegura que hay diferencias importantes entre los chicos y las chicas: “Suelen ser heridas de un amor con minúscula que les ha fallado como unos padres separados, hermanos o antigua relación que te han hecho daño. Pero el patrón de las mujeres tienen que ver con la aceptación de nuestro cuerpo, la falta de autoestima...”

En el caso de los chicos, señala Álvaro es la dificultad para abrirse: “Las niñas tienen más facilidad para abrirse y al hombre le cuesta más. Lo que veo es esa represión de no querer compartir y a veces tienes heridas que si no te pinchan un poco no salen a la luz. Se ve una herida en casa, del padre, en la sexualidad por una vida incoherente en este sentido”, ha precisado.