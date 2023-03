Estrella Morente cantará en la inauguración de la exposición The Mystery Man, en la Catedral de Guadix

Este sábado 25 de marzo se inaugura en la Catedral de Guadix, la exposición The Mystery Man, sobre el cuerpo que envolvió la Sábana Santa de Turín. De hecho, uno de los atractivos que ofrece es la reproducción hiperrealista de ese cuerpo que fue envuelto en la Síndone, que pudo ser el cuerpo de Jesús, tras su crucifixión.

Una reproducción que sorprende, dado el realismo de la imagen y de los detalles de la misma. Se trata de una exposición itinerante, que va a recorrer buena parte del mundo y que, en su segunda parada, va a abrir sus puertas en la Catedral accitana.

¿Por qué Guadix para una exposición tan importante? Los promotores de la misma explican por qué han hecho esta opción en una ciudad pequeña, pero llena de cultura y de historia: “con esta sede granadina se pretende relanzar lugares apartados de las principales rutas turísticas, pero llenos de riqueza monumental y de especial significado para Artisplendore, empresa organizadora de la exposición, de origen granadino”.

Además, que The Mystery Man venga a Guadix supone el encuentro del Hijo con su Madre, que en la Catedral accitana tiene forma de Piedad, la mejor copia de La Piedad de Miguel Ángel que hay en el mundo, y que, desde hace unas semanas, se ofrece no solo como una copia, sino como una obra de arte en sí misma, a través de un videomapping que se proyecta sobre ella y que la dota de vida y de color, al tiempo que transmite emociones y expresa la fe de la Iglesia. Esta imagen de La Piedad formará parte de la exposición de The Mystery Man en Guadix, lo que hace esta sede aún más especial.

La inauguración de la exposición será el 25 de marzo. Asistirán los responsables de la exposición y de la empresa Artisplendore , las autoridades de la ciudad, entre ellas el alcalde, Jesús Lorente, y, por supuesto, el obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco.

Además de los discursos protocolarios, se contará con las actuaciones del Trío Magnacore, el coro Pueri Cantores “María Briz” y el coro de Antiguos Escolanos de la Catedral de Guadix. También cantará Estrella Morente, que interpretará el credo que en su día cantó su padre, Enrique Morente, y que, a buen seguro, sonará con más fuerza ante la imagen hiperrealista de ese cuerpo que fue envuelto en la Sábana Santa y que pudo ser el cuerpo de Jesús.

A partir del 26 de marzo y hasta el 31 de mayo, la Catedral de Guadix albergará esta impresionante exposición, antes de que inicie su recorrido por otros países del mundo. A España no volverá hasta dentro de unos años, por lo que la oportunidad que ofrece Guadix no hay que desaprovecharla.

Con la exposición, se puede visitar la Catedral de Guadix, que a muchos va a sorprender por su belleza, y la imagen de La Piedad, copia de la de Miguel Ángel, sobre la que se proyecta el videomapping cada 30 minutos. Otro videomapping sobre el cuerpo de Jesús se podrá contemplar en la cripta de la Catedral, un espacio que se abre ahora al público y que antes no se visitaba. Además, la exposición The Mystery Man se desarrolla en varias salas de la Catedral que tampoco son muy conocidas, como la sacristía y la sala capitular, y que ahora abren sus puertas a los visitantes.