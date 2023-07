Escuelas Católicas pide “diálogo” al nuevo gobierno para que la Educación “no esté en una tempestad de leyes"

“La idea del Papa Francisco sobre el Pacto Global Educativo nos ilumina también en el espacio político. Busca un compromiso en el espacio social en el que se pide diálogo hasta con el que parece «que no tiene nada que ver con nosotros». En Escuelas Católicas hemos empezado a encontrarnos con gente que pareciera que no tenía nada que ver con el ámbito de la educación y sin embargo hemos encontrado vías de comunión, vías de consenso, de encuentro… El Papa nos invita a hablar y por lo tanto nosotros nos hacemos portavoces de esa necesidad de diálogo, de esa cultura. Ojalá pudiéramos alcanzar un pacto de Estado y ponernos de acuerdo política y socialmente para que la educación no esté siempre en medio de un «vaivén» y de un de una tempestad de leyes o de normas”.

Huerta ha asegurado en ECCLESIA que no puede convertirse la educación en un aparato que “cuando gobierna uno destruye lo el anterior”. Es ahí es donde “todos los partidos deben ser capaces de hablar, de entenderse y de alcanzar unos mínimos para que el sistema educativo de nuestro país tenga una continuidad y que no convierta la educación en un arma política”. La educación tiene que ser “un espacio de diálogo para que pueda después transformar la sociedad de la que formamos parte”.

Sistema de conciertos

Sobre la LOMLOE, el secretario general de Escuelas Católicas ha destacado que “uno de los aspectos negativos que tiene” es “volcar el modelo únicamente hacía la enseñanza pública , como si el modelo concertado o bien sobrara o bien no contribuyera a la mejora del sistema”. Precisamente lo que esperan desde la organización y así se lo han pedido a los políticos es “que el gobierno que se forme sea capaz de mejorar el sistema de la educación concertada, y modificar la ley, ya que el sistema de conciertos no se mejora desde hace más de 40 años”. “No es una red subsidiaria, sino que es una red complementaria de la red pública para llegar a cuantas más personas mejor, para ofrecer una educación plural para todas las personas y sobre todo para para mejorar también la capacidad de acceso al sistema y a la educación de todas las familias”.

Desde Escuelas Católicas “creemos que la educación concertada, especialmente la educación de ideario católico, que es la que nosotros representamos y defendemos con más ímpetu, está comprometida en esto. Para mejorar la educación no es necesario enfrentar a nadie, ni quitar ningún tipo de derechos a las familias, que puedan elegir tel modelo de centro, el modelo educativo y el modelo o moral que deseen para sus hijos y que además, garantiza la Constitución”.