Escuelas Católicas, junto a los damnificados por la DANA, activa una campaña de solidaridad: 'Escuelas en pie'

Escuelas Católicas presenta el jueves 7 de noviembre el XVII Congreso de Escuelas Católicas que lleva por título “Ser, estar, educar… con nombre propio” y que contará con más de 2.000 educadores. Su portavoz, Luis Centeno, nos ha acompañado en 'ECCLESIA al día' para contarnos todos los detalles del encuentro que finalizará el sábado 9 de noviembre y también para explicarnos en qué consiste la campaña que han activado para ayudar así a los afectados y damnificados tras el paso de la DANA, que ya ha dejado, según los últimos datos, 217 fallecidos, 89 desaparecidos e innumerables pérdidas materiales.

Luis Centeno apuntaba que el nombre de la campaña solidaria es el de 'Escuelas en pie', como muestra, en palabras de Luis, de "reconstrucción y de ponerse en pie", para ayudar así a todos los colegios católicos que se han visto afectados por la riada. El objetivo de la campaña en cuestión es la de recaudar fondos dinerarios o donaciones de material escolar para que "cuando pasen los primeros días de limpieza" se pueda llevar a cabo la reconstrucción de aulas dañadas por la irrupción de la tormenta.

XVII Congreso que lleva por título “Ser, estar, educar… con nombre propio”

Con respecto al nuevo XVII Congreso, nuestro invitado apuntaba que "el Ser es lo que nos define, la esencia y la identidad de la escuela católica debemos ponerla en valor. Nos encontramos en un contexto social convulso y en la juventud se nota. Muchos no tienen una proyección de su vida y es por eso importante saber cómo están sus profesores y cómo podemos mejorar ese estado de cansancio. El hecho de educar es porque se trata de nuestra misión principal y finalmente, 'con nombre propio' es porque creemos que el foco se tiene que poner en el alumno. Nosotros no manejamos número sino personas y por lo tanto ella también tiene que ser el foco principal", declaraba Luis Centeno.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado por qué es tan importante tener la capacidad de elegir una escuela católica en igualdad de condiciones al resto, a lo que Luis contestaba que "La elección de centro siempre la hemos defendido como una muestra más de las libertades fundamentales que están recogidas incluso en los tratados internacionales. La educación tiene que estar en sintonía clara con los valores y principios que tiene la familia, sus padres, que son los primeros responsables de sus hijos. Encomiendan esa tarea más curricular a unos profesores que tienen que estar en unión con los principios y virtudes de la familia. Creemos que la escuela concertada católica, para todas las familias, tengan o no recursos, debe estar abierta a todo el mundo", aclaraba nuestro invitado.

la natalidad y la sostenibilidad; los dos retos de escuelas católicas

Con respecto a la sostenibilidad, Luis Centeno apuntaba a una financiación adecuada, no por encima de la ley, si no el coste real: "No podemos cobrar obligatoriamente cuotas a las familias, lo que las familias aporten a los colegios tiene que carácter voluntario, entonces se convierte en un problema de subsistencia real. Aún no hemos retomado las negociaciones con el Gobierno con respecto a este asunto", finalizaba nuestro invitado, el portavoz de Escuelas Católicas, Luis Centeno.