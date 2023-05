Emotivo homenaje a Julián Barrio en Santiago de Compostela: "Desde que llegué me encontré con vuestro afecto"

Este pasado miércoles, 17 de mayo, la Catedral de Santiago de Compostela acogió la Eucaristía de Acción de Gracias por el Ministerio Episcopal de Julián Barrio ejercido a lo largo de 30 años en la archidiócesis. El mismo Julián Barrio presidió la Santa Misa, acompañado por el arzobispo electo de Santiago Francisco Prieto, el obispo de la diócesis de OurenseLeonardo Lemos, el obispo de la diócesis de Tui-Vigo Luis Quinteiro, así como mas de un centenar de presbíteros y una amplia representación de todos los fieles diocesanos.

“Mi barca quedará varada dentro de unos días, hasta que el Señor me haga esa última y definitiva llamada para hacer esa travesía al otro extremo donde espera Jesucristo resucitado”. Con estas palabras comenzaba la homilía Don Julián. Y añadió: “Doy gracias a Dios por estos años de Ministerio en los que he ido experimentando que el Señor enriquece la pobreza y fortalece la fragilidad, recordando que es Él quien me ha llamado, elegido y enviado, sin merecimiento alguno por mi parte”.









"Desde que llegué me encontré con vuestro afecto"

Barrio afirmó que ha intentado ser puente, consciente de que el puente debe estar unido a las dos orillas para que pueda servir: “De lo que no haya podido conseguir, el responsable soy yo. De lo conseguido, doy gracias a Dios y a quienes me habéis acompañado”.

Don Julián agradeció al Papa san Juan Pablo II que le encomendó el Ministerio Episcopal, a los papas Benedicto XVI y Francisco por sus signos de benevolencia han tenido con la iglesia que peregrina en Santiago. Y dio gracias también por la colaboración y disponibilidad que siempre tuvo en los obispos auxiliares, vicarios, sacerdotes, miembros de vida consagrada y laicos, y autoridades civiles: “Desde que llegué me encontré con vuestro afecto, comprensión y acogida que tanto me han ayudado. Siendo cristiano con vosotros y obispo para vosotros”.

Especial gratitud para su familia y para las hijas da natividad de María “con cuya ayuda sin duda me ha sido posible realizar también el ministerio episcopal”.









El acto de homenaje a Don Julián

A continuación, tuvo lugar un acto de homenaje a Don Julián en la iglesia de San Martín Pinario, presentado por los periodistas Paula Pájaro y Alejandro López, y en el que se fueron intercalando vídeos, testimonios de agradecimiento y música. El hilo conductor fue su lema episcopal: “En tu Palabra echaré las redes”. Participaron Yolanda Sánchez, Pastoral Penitenciaria; Sor Margarita, Hija de la Caridad, Carmen, una joven que recitó una poesía; Rubén Aramburu, Sacerdote, el primero en ser ordenado por D. Julián; Fredi y Loli, matrimonio y representantes en el Sínodo; María Beatriz García Villar y Ramón Javier Millán Pérez, catequistas; y Sor Alicia, religiosa.

La parte musical corrió a cargo del grupo “PEDAL: Potente Equipo D Animación Litúrgica” y de una familia de Fisterra.