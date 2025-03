La doctora Columba Carrera sobre la clave de los cuidados paliativos: "Es fundamental vivir el final de la vida bien acompañado"

Este miércoles 19 de marzo se celebra el Día del Padre o de San José, y aprovechando la festividad, la Fundación San José de los hermanos de San Juan de Dios ha sido protagonista en el programa 'Ecclesia al día' de TRECE para abordar un tema crucial: el acompañamiento y la dignificación de los últimos momentos de la vida. La doctora Columba Carrera, responsable del programa de cuidados paliativos en el Instituto San José, compartió varias reflexiones sobre la importancia de esta atención tanto para el enfermo como para sus familias.

La Importancia de un Acompañamiento Integral

Al inicio de la entrevista, Carrera destacó la importancia de un acompañamiento integral: "Es fundamental que en un momento tan delicado y vulnerable como es el final de la vida, lo puedas vivir en un ambiente tranquilo, bien acompañado, en nuestro caso con un equipo que te sostiene, y que va a estar pendiente de ti y de tu familia", una diferencia significativa en la experiencia del final de la vida, que permite que se viva con mayor serenidad.

Al detallar el tipo de atención que ofrecen, la doctora explica que los cuidados paliativos son "una atención holística interdisciplinar" que va más allá del tratamiento médico. "Atendemos todo, no solo lo físico que supone la propia enfermedad, sus preocupaciones al final de su vida. Les tratamos con muchísimo cariño, que es lo que todo el mundo necesita cuando se encuentra en una situación así, y atendemos necesidades emocionales, psicológicas, intentamos que esos últimos días se vivan de la mejor manera posible y con el menor sufrimiento posible".





Rompiendo el Miedo al Final de la Vida

Columbia Carrera también abordó la creciente tendencia a "favorecer esa cultura de la muerte", contraponiéndola al valor de los cuidados paliativos. "Claro, si no te dan opciones, si no te dan elegir, tú al final tienes una imagen de que esos últimos días van a ser horrorosos y hay muchas personas que quieren que sea cuanto antes. Y yo creo que muchos de nuestros pacientes cuando descubren lo que son los cuidados paliativos...Ayer tenía una paciente que me decía, 'Llevo aquí 5 días y en 5 días he descubierto y he aprendido cosas que no he aprendido en años'", explica.

Carrera resalta que los cuidados paliativos ofrecen una alternativa digna y humana, permitiendo vivir plenamente hasta el último minuto, "al final tú estás vivo hasta el final y se puede descubrir que si te saben acompañar, si ese sufrimiento se maneja bien, pueden ser un unos días donde descubras muchas cosas. Claro que si no te dan esa opción desde luego que nadie quiere sufrir al final de la vida. Y todo el mundo muchas veces piensa que la única opción de no sufrir es una muerte rápida y programada".

La Necesidad de Mayor Difusión y Formación

Ante la pregunta sobre la necesidad de mayor pedagogía sobre estos servicios, José Calderero añadió una reflexión destacable: "Creo que es un mensaje muy fácilmente difundible en la sociedad de que estas personas lo que te ayudan es a vivir hasta que Dios decida tu vida, pero sin dolor y de forma en la que te acompañas. Cuando sepamos comunicar bien este mensaje, bajarán los números de las eutanasias y subirá el de gente que pida estos servicios porque además van a hacer falta".





Es importante comunicar eficazmente los beneficios de los cuidados paliativos para que más personas puedan acceder a ellos y vivir sus últimos días con dignidad. Tal y como apunta la doctora, "la vida de las personas cada vez se va a ir alargando más, porque al final los avances técnicos hacen que las enfermedades no sean tan mortíferas. Eso da pie a que haya más tiempo donde las personas van a necesitar nuestros cuidados y nuestro acompañamiento".

La Lucha por la Especialización

Finalmente, Columbia Carrera abordó la situación de la formación en cuidados paliativos: "Sigue sin haber especialización, aunque estamos por ella porque creemos que es muy importante una especialización en cuidados paliativos. Los médicos somos médicos con otras especialidades, medicina y familia, en mi caso, medicina interna, puede ser oncología, geriatría, que luego no hemos hecho una formación específica a través de un máster" especifica.

Existe una necesidad urgente de "incluir la formación en cuidados paliativos en las facultades de medicina" explica Carrera, para así garantizar una atención de calidad a quienes la necesitan "Muchos médicos echan de menos esas herramientas que te proporcionan una formación en cuidados paliativos, porque ¿quién no va a tener un enfermo crónico? Al final en casi todas las enfermedades, cada vez la esperanza de vida es más larga, cada vez las enfermedades son más complejas y tener esta formación es fundamental".