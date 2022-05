La directora de Ecclesia, Silvia Rozas: "Doy gracias al Señor por su historia de amor conmigo"

"Hoy doy gracias al Señor por su historia de amor conmigo, porque me ha dado la vida y porque se empeña cada día en levantarme, en alentarme para ser su instrumento". Con estas palabras, Silvia Rozas FI, directora de Ecclesia, comenzó su acción de gracias en la celebración en la que hizo sus votos perpetuos con la que quedó incorporada de manera definitiva a la congregación de las Hijas de Jesús.

"El Señor es mucho más"

Acompañada de sus hermanas de congregación, familia, amigos, miembros de la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), compañeros de trabajo y colegas de profesión, Silvia Rozas quiso destacar que su vocación llega en un tiempo convulso en nuestra sociedad, "propicio para cuidarnos, escuchar, acompañarnos, sabiendo que caminamos juntos, aunque no sea fácil, aunque los periodistas no entendamos o no queramos entender, el Señor es mucho más".

Por eso, quiso tener un recuerdo especial a todas las hermanas mayores: "Gracias por ser testimonio para mí, porque seguís entregando la vida, desde dentro, desde abajo, con la sencillez de quien se siente solo del Señor".





"No somos ni de unos ni de otros: Somos del Señor"

Una celebración en la que "podemos celebrar juntos creyentes y no creyentes; de sensibilidades diversas, de vivencias ricas, con ideas diferentes, de movimientos, congregaciones, asociaciones… y todos estamos llamados a vivir en comunión", expresó emocionada la religiosa que explicó las dos llamadas de su vida que aúnan su vocación religiosa con la periodística: "Ser comunión y anunciar el Reino de Dios".









"No somos ni de unos ni de otros: somos del Señor y eso nos hace hermanos. No se trata de ser todos iguales, se trata de querernos como Él nos quiere, con misericordia, disculpando los defectos de cada uno. Abramos los ojos del corazón", expresó. En esta línea, destacó su empeño "por denunciar las injusticias". Por eso, "queridos compañeros de profesión, siento que hacemos verdaderos milagros, tantas veces pendientes de un hilo. Gracias por vuestra entrega en tan diferentes medios".





"Abrir puerta de Cristo a hombres"

La ceremonia que tuvo lugar en la parroquia madrileña de San Francisco Javier y san Luis Gonzaga, fue presidida por el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, contó con la presencia del cardenal claretiano Aquilino Bocos, del arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán y del secretario general de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello. Además, le acompañaron en su profesión el vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE y presidente de Ábside Media, Fernando Giménez Barriocanal, y el director general de Publicaciones de la CEE, Manuel Fanjul García.





Osoro agradeció a la jesuitina su disposición a "abrir puerta de Cristo a hombres", como parte de la Iglesia y de las Hijas de Jesús, y que haya asumido la "misión extraordinaria" de "entregar el amor" de Dios.

También el Papa Francisco se hizo presente en la celebración a través de un mensaje que leyó Mª Luisa Berzosa FI, en el que valoró que la periodista hubiera respondido «al llamado de Dios» y que haya «consagrado su vida demás, en especial a más débiles».