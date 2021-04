Directo | Omella rechaza la eutanasia: “Pedimos a los gobernantes unos dignos cuidados paliativos”

12.51h | Por último, el presidente de la CEE ha explicado que "en España, el camino hacia una Iglesia más sinodal y evangelizadora pasa, entre otras, por las medidas y acciones siguientes: la renovación de las estructuras de la Conferencia Episcopal Española, la promoción de la participación de los laicos, la Acción Católica General, el nuevo Directorio para la catequesis, la aprobación de la Ratio nationalis Formar pastores misioneros, el llamamiento a entrar en diálogo con todos y un diálogo que renueva constantemente la Iglesia, entre otros".

12.49h | "Ve y haz tú lo mismo" (Lc 10, 37). En el contexto de reflejar el amor de Dios: una Iglesia sinodal, Omella se ha preguntado: ¿Qué puede hacer la Iglesia? ¿Cómo tiene que organizarse ante esta crisis global, también religiosa, que ha acentuado el coronavirus y cuya solución requiere un plus de fraternidad universal y de amistad social?

"La Iglesia siempre se renueva convirtiéndose en lo que es, en lo que está llamada a ser desde el principio. La vocación de la Iglesia es ser sacramento de la unidad del género humano en camino hacia Dios (cf. LG, n. 1), para lo cual tiene como origen y como fin la propia comunión divina de la Trinidad", ha subrayado.

12.49h | "Los migrantes han sido una preocupación constante del Papa Francisco", ha subrayado Omella. Además, ha recordado que "en los países de Europa la Iglesia se ha comprometido, con los medios a su alcance, a acoger, a proteger y a integrar a las personas migrantes, refugiadas y desplazadas".

12.47h | El cardenal Omella ha rechazado la eutanasia: "No deja de sorprender la ley de regulación de la eutanasia, recientemente aprobada en España. Ha supuesto un fuerte contraste con la sensibilidad social por el cuidado de las personas mayores y enfermas. Ante el sufrimiento que derriba a las personas, desde la Conferencia Episcopal Española apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: corporal, espiritual, relacional y psicológica". Así, ha explicado que no dejarán nunca de repetir que no hay enfermos "incuidables" aunque sean incurables.

12.44h | El Arzobispo de Barcelona ha recordado que el Papa ha manifestado una especial preocupación por los ancianos y ha denunciado muchas veces su exclusión de la sociedad: "Un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro, porque no tiene memoria, ha perdido la memoria".

12.42h | A continuación, el cardenal ha manifestado que quieren poner poner el foco de atención en las personas, "particularmente en aquellas que se quedan al borde del camino a causa de esta pandemia: las familias necesitadas, los jóvenes, los ancianos, los migrantes…".

"Queremos discernir los retos pastorales que tiene la Iglesia en España, porque no se puede anunciar el Evangelio sin ponerlo en práctica en el amor al prójimo, no se puede dar culto a Dios sin cuidar de las personas, como nos enseña la parábola del Buen Samaritano", ha segurado Omella.

12.40h | "¿Cuál te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos?" (Lc 10, 36). En el contexto de comprender que somos prójimos y corresponsables unos de otros (la fraternidad universal): el discernimiento, Omella ha subrayado que "es necesario tratar de discernir esta situación, interpretarla a la luz del Evangelio, que nos revela su verdad más profunda. Discernir quiere decir poner la realidad bajo la mirada de Dios, que guía la historia y los destinos del mundo".

12.38h | "La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno", ha subrayado el cardenal Omella.

12.37h | El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Omella, ha explciado que "la Iglesia no es una empresa, ni un partido político, ni un grupo de presión social, ni un lobby de poder, ni se identifica con ninguna ideología de este mundo. Como nos recuerda el Concilio Vaticano II en Gaudium et spes (GS), n. 3".

12.35h | "La Iglesia, a través de Cáritas y de la amplia red capilar de instituciones y comunidades cristianas, está atenta a todas estas necesidades y está respondiendo, dentro de sus posibilidades, de la mejor forma posible", ha manifestado el Arzobispo de Barcelona.

También ha informado que "está llevado a cabo un trabajo en red, en colaboración con otros grupos eclesiales, con entidades civiles y de la administración pública, incluso con organismos internacionales".

12.33h | El presidente de la CEE ha asegurado que "la Iglesia y cada uno de los católicos somos llamados a ejercer un liderazgo ético en el mundo de la economía, de la política y de nuestras relaciones particulares".

12.31h | Omella: "Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático".

12.29h | "En España existe un creciente y grave problema que se llama 'desigualdad social'. Este es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social que es siempre garantía de paz social", ha remarcado Omella.

Además, ha asegurado que ahora "no es momento para disputas inertes entre partidos políticos, no es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves, no es el momento de defender intereses particulares".

12.27h | El cardenal Omella ha recordado que existe un gran riesgo: "Querer pasar página lo antes posible y volver a la vida de antes como si no hubiera pasado nada". A ello, ha subrayado que "una parte importante de la población podrá volver a la situación de antes de la pandemia, pero otra parte muy significativa de la población saldrá de esta crisis en una situación económica y social muy crítica".

12.25h | "Al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas" (Lc 10, 33-34). En el contexto de ver y compartir el sufrimiento de la humanidad: la conversión pastoral, Omella ha subrayado que "lo primero que vemos es que ya llevamos más de un año de pandemia". "La covid-19 suma cada vez más muertes y sigue constituyendo una amenaza para la salud de todos", ha asegurado.

12.24h | Los tres pasos que el Señor pide: Ver y compartir el sufrimiento de la humanidad, comprender que somos prójimos unos de otros y reflejar el amor de Dios.

12.22h | El presidente de la CEE ha explicado que "son tres los ejes principales que, en sintonía con el Papa Francisco y con la Iglesia universal, vertebran y motivan estas líneas de acción: la conversión pastoral, el discernimiento y la sinodalidad.

12.20h | La reunión de los obispos de esta semana tiene un perfil programático. "Punto central de nuestra Asamblea Plenaria será la aprobación de las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para el quinquenio 2021-2025", ha cofirmado Omella.

12.19h | El Arzobispo de Barcelona ha recordado la figura de San José, al haber sido declarado patrono de la Iglesia universal por el Papa Francisco: "San José asumió en la tierra el puesto de Dios Padre en el cielo, y cuando el Señor confía una tarea da también las gracias necesarias para llevarla a cabo".

12.18h | También Omella ha felicitado a las nuevas incorporaciones durante los últimos meses, a los que han aceptado la responsabilidad de pastorear una nueva diócesis y a los nuevos administradores diocesanos.

12.16h | El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha comenzado su discurso recordando a los que han fallecido en este de pandemia: Mons. Damián Iguacen Borau, obispo emérito de Tenerife, Mons. Alfonso Milián Sorribas, obispo emérito de Barbastro-Monzón, Mons. Juan del Río Martín, Arzobispo castrense y Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de Orihuela-Alicante.

"Pedimos a Dios para ellos el premio reservado en el cielo a los buenos pastores que han apacentado con fidelidad y amor la Iglesia de Cristo", ha subrayado.

12.12h | Al terminar el Veni Creator, comiezan a rezar la Hora Sexta de la Liturgia de las Horas.

12.05h | Todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española están entonando el Veni Creator.

12.00h | Comienza la primera Asamblea Plenaria de este 2021 con el discurso de Omella.

11.50h | A partir de las 12h comienza la rueda de prensa de la Asamblea Plenaria con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella.

Los obispos españoles celebran la próxima semana, del 19 al 23 de abril, la primera Asamblea Plenaria de este 2021. Como ya sucediera en la Plenaria del mes de noviembre, los obispos que asistirán presencialmente a las reuniones tendrán que someterse este lunes a las pruebas de antígenos contra la covid-19.

Desde la Conferencia Episcopal Española se ha informado que no se contará con la presencia de los obispos eméritos, que podrán seguir las sesiones de la Plenaria online. Como es habitual, la Asamblea comenzará con el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, a partir de las 12h. Seguidamente intervendrá el nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza.

Los asuntos que abordará la Asamblea Plenaria

La Asamblea Plenaria estudiará las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025. La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida presentará un informe acerca de la Eutanasia y el testamento vital y la propuesta de una nueva redacción de testamento vital.

También informará sobre el Año “Familia Amoris Laetitia” (19 de marzo de 2021-26 de junio de 2022) convocado por el Papa Francisco en el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y sobre la consulta acerca de la “Pastoral de Mayores”, a instancias de Roma.

La Comisión Episcopal para la Liturgia presentará para su posible aprobación el ritual de exequias; el Misal y el Leccionario para las misas de la Bienaventurada Virgen María; y la traducción de los textos Litúrgicos de la Memoria libre de la Bienaventurada Virgen María Loreto.

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa. Como es habitual en la primera Plenaria del año, se aprobarán las intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2022 por las que reza el Apostolado de Oración-Red Mundial de Oración del Papa.

Otros asuntos del orden del día

Puesta en marcha de la carta del Papa Francisco para la institución de laicos, hombres y mujeres, como lectores y acólitos.

Implicaciones para la Iglesia en España de la obligación del cumplimiento normativo (Compliance).

Información sobre el estado actual de Ábside (13 TV y COPE).

Nombramientos

Los obispos miembros de la Asamblea Plenaria elegirán al nuevo presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, tras el fallecimiento, el pasado 28 de enero, de Mons. Juan del Río. Desde entonces ha ocupado el cargo el obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca. También está prevista la elección del Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como es habitual, se procederá a la aprobación de distintas Asociaciones Nacionales.