DIRECTO | La CEE presenta su documento de últimas voluntades para renunciar a la Eutanasia

12:21h | Termina la rueda de prensa de Mons. Luis Argüello que ha dado cuenta de los trabajos que han desempeñado los obispos españoles durante la Asamblea Plenaria celebrada esta semana.

12:17h | Sobre los trabajos es la actualización del currículo del área de Religión Católica en el foro «Hacia un nuevo currículo de religión» el secretario general de la CEE subraya "el número muy alto de profesores de religión que se han apuntado al foro también a nivel internacional".

"Es un ejercicio que por una parte asumimos la propuesta de la LOMLOE y por otra parte, desde esa misma propuesta educativa, hacemos la nuestra acogiendo y pudiendo ofrecer la enseñanza de la religión. Han participado personas con diversas sensibilidades, hemos querido que fuera un ámbito de escucha de todos los implicados. Hay mucha satisfacción".

12:11h | El secretario general de la CEE remarca que “el testamento vital pide que sea registrado en un registro público de tal manera que se incorpore al historial de un paciente”. "Hacemos un llamiento para que se facilite este recurso" subraya Mons. Luis Argüello

12:10h | El secretario general de la CEE indica que, al hilo de la Ley Eutanasia, ha surgido “una gran respuesta social con asociaciones civiles que llevan haciendo un trabajo conjunto sobre la alternativa cultural que proponemos".

12:06h | Preguntado de nuevo sobre el tema de los migrantes y menores no acompañado, Mons. Luis Argüello recuerda que fundamentales son "las tres T que dice el Papa Francesco: tierra, techo y trabajo".

11:50h | Preguntado por las relaciones con el Gobierno, el secretario general de la CEE ha remarcado que estas relaciones "se miden con dos ritmos: el ritmo de las actividades ordinarias que podemos tener a la hora de un interés compartido por el bien común y en ese sentido las relaciones ha sido cordiales y constructivas.

"Hay otro tipo de relación que es sobre las cuestiones legislativas. A nosotros en estos asuntos hemos de reconocer que nos hubiera gustado hablar más. La ley de educación, la de eutanasia, la de la protección a los menores, ciertamente estas propuestas nos preocupan y en ese sentido las relaciones son de desencuentro"

11:44h | El secretario general de la CEE, sobre el tema de los migrantes y menores no acompañados, subraya que no se puede "poner en la balanza unos pobres contra otros”.

“Las Cáritas Canarias se están viendo desbordados por el mucho trabajo. Los obispos ya se han manifestado sobre el riesgo de hacer de Canarias como una segunda Lampedusa”.

11:36h | Mons. Luis Argüello ha querido recordar que “hace un año las diócesis españoles abrieron las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. Ahora hemos dado otro paso, creemos que es muy importante una labor de comunión y al mismo tiempo situarnos en un deseo de colaboración con la sociedad.Para nosotros es doloroso e injusto poner el foco en la Iglesia. Tenemos un verdadero problema social en España, en muchos ámbitos”.

11:32h | Sobre el Año "Familia Amoris Laetitia" Mons. Luis Argüelloanuncia una "Semana del Matrimonio": "En principio tendrà lugar del 14 al 20 de febrero del 2022. Queremos proponer la belleza del matrimonio"

11:31h | Turno de preguntas y la primera es sobre la campaña que hará la Iglesia sobre el Testamento Vital: “Está previsto que la campaña que ofrezca este texto de referencia en favor de la vida tenga luego una concreción en cada comunidad autónoma. Hay un compromiso de las diócesis en completar el folleto con la información de cada comunidad" indica el secretario general de la CEE.

11:25h | Como es habitual en la primera Plenaria del año, se han aprobado las Intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2022 por las que reza el Apostolado de Oración-Red Mundial de Oración del Papa. También se han tratado diversos asuntos económicos y de seguimiento.

Por último, con respecto al tema de asociaciones nacionales, se ha aprobado la modificación de estatutos para el Movimiento de Acción Católica “Juventud Obrera Cristiana” (JOC). Se han aprobado los estatutos y erección de la “Fundación Educativa Filipense”; de la Fundación Educativa “José Grás” y de la Federación de Cáritas diocesanas “Cáritas Federadas en Galicia”; además de la supresión de la “Asociación española de musicólogos eclesiásticos”.

11:24h | Los presidentes de las Comisiones Episcopales han tenido la oportunidad de comunicar las actividades que han desarrollado desde la Plenaria anterior. La Asamblea Plenaria, además, ha recibido información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE).

11:24h | También han intervenido en la Plenaria el rector de la Iglesia Nacional Española en Roma, Jaime Brosel Gavilá, para explicar la situación actual de dicha Iglesia, y el P. Antonio España, SJ, Provincial de los Jesuitas, para hablar sobre el Camino Ignaciano.

11:23h | Los obispos han recibido información sobre las implicaciones para la Iglesia en España de la obligación del cumplimiento normativo y de la necesidad de un plan de “Compliance” en las instituciones eclesiales. Para ello se ha contado con la exposición del profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Diego Zalbidea González.

11:21h | Dentro del ámbito de la Comisión Episcopal para la Liturgia, la Plenaria ha aprobado el nuevo ritual de exequias, el Misal y al Leccionario para las misas de la Bienaventurada Virgen María; y a la traducción de los textos Litúrgicos de la Memoria libre de la Bienaventurada Virgen María de Loreto.

La Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida ha informado sobre el Año “Familia Amoris Laetitia” (19 de marzo de 2021-26 de junio de 2022) convocado por el papa Francisco en el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y sobre la consulta acerca de la “Pastoral de Mayores”, a instancias de Roma. Los obispos han acordado celebrar cada 26 de junio, memoria de S. Joaquín y Sta. Ana, la fiesta de los abuelos.

11:20h | Los obispos españoles también han estudiado estos días la puesta en marcha de la carta del papa Francisco Spiritus Domini, para la institución estable de laicos como lectores y acólitos. Para ello han trabajado sobre el informe elaborado por la Comisión Episcopal para la Liturgia en coordinación con la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, acerca de los criterios litúrgicos, formativos y pastorales.

Se ha previsto la preparación de un plan de formación para las personas que vayan a ser instituidas para esos ministerios laicales.

11:17h | Los obispos también han hablado estos días sobre Educación. Mons. Alfonso Carrasco Rouco, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, ha informado sobre los trabajos realizados en diversos ámbitos en relación a la nueva ley educativa.

Uno de estos trabajos es la actualización del currículo del área de Religión Católica, desde Educación Infantil hasta Bachillerato, para adaptarlo al marco curricular de la LOMLOE. Un proceso que se ha iniciado con la organización, el pasado mes de marzo, del foro «Hacia un nuevo currículo de religión» con la participación de expertos de todos los ámbitos educativos que ha permitido considerar todas las cuestiones que deben tenerse en cuenta en la revisión del currículo de Religión Católica.

Dentro de esta Comisión, Mons. Carrasco ha presentado la creación de un departamento de Pastoral del Deporte que haga presente la misión de la Iglesia en este campo importante de la actividad humana.

11:14h| El secretario general de la CEE informa que la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha presentado a la Asamblea un informe acerca de la eutanasia y el testamento vital y la propuesta de un nuevo texto de Declaración de Instrucciones previas y voluntades anticipadas, que ha sido aprobado por la Plenaria.

Mons. Luis Argüello anima a la sociedad española a dar el paso y escribir esta declaración de últimas voluntades a favor del cuidado en los registros correspondientes en cada uno de las comunidades autónomas.

Modelo de documento a firmar.

A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe …………………………………………………………………………………. (nombre y apellidos), de sexo…………………………….., nacido en………………………… con fecha …………………., con DNI o pasaporte nº……………………………. y tarjeta sanitaria o código de identificación personal nº……………………………………., , de nacionalidad…………………….., con domicilio en……………………………………………… (ciudad, calle, número) y con número de teléfono ……………………………,

MANIFIESTO

Que tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, actúo de manera libre en este acto concreto y no he sido incapacitado/a legalmente para otorgar el mismo:

Pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incurable o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica; que se me administren los cuidados básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes.

Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana.

Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad.

Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a………………………………, DNI ……… , domicilio en ……………………. y teléfono………….. y designo como sustituto de este representante legal para el caso de que éste no pueda o quiera ejercer esta representación a……………………………….., DNI ……… , domicilio en ……………………. y teléfono…………..

Faculto a estas mismas personas para que, en este supuesto, puedan tomar en mi nombre, las decisiones pertinentes.

En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi hijo.

Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa o de duda, he redactado y firmo esta declaración.

Firma: Fecha: DNI:

11:11h | También se ha aprobado la creación de un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. Este servicio de comunión y ayuda se presta a las oficinas diocesanas creadas en toda España para apoyar sus trabajos en las diversas áreas de su actividad. Se estará también a disposición de las oficinas creadas por las congregaciones religiosas.

"Queremos pone remedio a una realidad sangrante en la propia sociedad española" remarca Mons. Luis Argüello

11:09h | "El marco general de la acción pastoral de la CEE es una invitación a acoger el desafío de una conversión pastoral para una salida misionera. Salir para “hacerse prójimos” a las personas con las que compartimos espacio, trabajo, vocación y misión. Salir al encuentro de la sociedad para hacer presente la presencia de la Iglesia que anuncia, celebra y sirve" subraya Mons. Luis Argüello

11:07h | La Asamblea Plenaria ha aprobado las líneas de acción pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025 con el título, “Fieles al envío misionero. Claves del contexto actual, marco eclesial y líneas de trabajo”. Unas líneas de acción en las que la llamada del Señor,” Id y anunciad el Evangelio”, se hace pregunta: ¿Cómo evangelizar en la actual sociedad española?

Mons. Luis Argüello remarca el “camino sinodal que tiene que hacer la Iglesia en la actual sociedad española y en un mundo que vive un cambio de época importante”.

11:05h | El primer día de la Plenaria, el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, ha regalado a la Conferencia Episcopal una réplica del cáliz de la Última cena que se conserva en Valencia, con motivo de la celebración del Año Jubilar del Santo Cáliz 2020-21 “Cáliz de la Pasión”. La entrega tenía lugar el lunes por la tarde.

11:03h | Mons. Luis Argüello empieza la rueda de prensa proponiendo dos libros para este Dia de San Jorge, “Soñemos Juntos” del Papa Francisco y “Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI” de Kate Raworth

10:55h | A punto de empezar la rueda de prensa de Mons. Luis Argüello para dar cuenta de los trabajos que han desempeñado los obispos españoles durante la Asamblea Plenaria celebrada esta semana.