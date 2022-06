Diana Moya, delegada de Apostolado Seglar en Ávila: "Todos tenemos la labor de construir el Pueblo de Dios"

Este domingo la Iglesia española celebra el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar bajo el lema “Sigamos construyendo juntos. El Espíritu Santo nos necesita”. Los obispos de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, han destacado “el papel fundamental que tiene el laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora, junto con los pastores y la Vida Consagrada”.

ECCLESIA ha podido hablar con Diana Moya, delegada de Apostolado Seglar de Ávila. En referencia al papel de los laicos en la Iglesia destaca que “lo que he vivido en mi propia experiencia de Iglesia es una llamada muy potente a que tenemos que ser todos los miembros del pueblo de Dios los que participamos en construir la Iglesia que consideremos, sobre todo inspirados por el Espíritu Santo. La mayoría de las personas que formamos el pueblo de Dios somos laicos y es un papel totalmente necesario porque si no participamos los laicos no vamos a poder avanzar en este sueño de hacer Iglesia”.

Moya participó en el Congreso de Laicos y además acudirá al acto de final de la asamblea sinodal del 11 de junio en la Fundación Pablo VI. “El Congreso de Laicos fue mi punto de salida de verme más implicada y de ver que hay una llamada clara a que los laicos tenemos esa labor como bautizados a construir el reino de Dios”.

Sobre el acto final de la asamblea sinodal indica que “debemos ser capaces de materializar este sueño que tenemos entre todos y me queda muy claro que lo que aportemos cada uno de manera individual y cada diócesis de manera individual construirá, pero tiene que ser desde lo que cada uno puede hacer. Puede ser algo muy grande y hay que dejar claro que esto no termina aquí. Se clausura la fase diocesana pero la llamada a que sigamos siendo una iglesia sinodal continúa, es un punto de partida más que otra cosa”.

Abrir la puerta a nuevas vocaciones

En cuanto a la escasez de las vocaciones cree que “las vocaciones se pueden entender en un sentido más amplio en cuanto a la llamada que Dios hace a cada uno de nosotros. Algunas son vocaciones religiosas o sacerdotales y como tal son muy necesarias y efectivamente escasas. Y también creo que en la medida en que los laicos nos vayamos abriendo a a nuestra propia vocación, aunque sea una vocación laical como una vocación al matrimonio, al noviazgo desde la santidad o a una entrega en comunidad, podemos ayudar a convertir construir el reino de Dios de una manera muy efectiva y potente. Además, seguramente abra la puerta a vocaciones religiosas o sacerdotales que si no te pones a la escucha del Espíritu Santo y de saber lo que Dios quiere de ti no vas a llegar a una vocación sacerdotal”.