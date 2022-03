Damián María sobre TikTok y la evangelización: “Es un gran foco en el que la Iglesia debe estar presente”

Desde 2016, más de 2 millones de personas han descargado la red social TikTok, por lo que se ha convertido en la aplicación más descargada en todo el mundo. El 20% de sus usuarios tienen menos de 19 años y el 32% entre 20 y 24. TikTok es un universo donde hay muchísima gente joven, donde se dialoga y se intercambian imágenes. Es por esto que, en palabras de Damián María, "es un gran foco en el que la Iglesia debe estar presente para evangelizar". iMisión organizó ayer un debate llamado «TikTok y evangelización, ¿una contradicción?», en el que el conocido sacerdote, Damián María, tuvo ocasión de conversar con el director de Católicos en Red, Gabriel López.

Damián comenzó explicando que “para mi TikTok es encuentro, frescura, riesgo, juventud, diversidad, entretenimiento y humor. Es el lugar en el que mayor interacción he encontrado con otros usuarios. Es un motivo de alegría para cualquier misionero porque invita al diálogo y al encuentro. Es un gran foco en el que la Iglesia debe estar presente”.

Por su parte Gabriel López expresó que “para mi TikTok es una incógnita pero también una oportunidad. Puede ser un sitio de evangelización, es la red que más ha crecido en los últimos años y para la iglesia es un desafío porque tenemos la oportunidad de llevar ahí el Evangelio".

Continuó apuntillando que “si no ayudamos a la gente a seguir a Cristo, no es evangelización. Hay veces que se tergiversa esta palabra y sirve como comodín. Si no se busca el anuncio del Evangelio, al final no está sirviendo de nada. Me cuesta creer a veces que un sacerdote con una peluca o una religiosa bailando ayude a ese encuentro con Cristo”.

Damián María defendió que “no estoy convencido que la evangelización sea el objetivo de la conversión. Para mi la evangelización es provocar que las personas se encuentren con Cristo, la conversión se la dejo a Dios, yo solamente soy un puente o un medio y creo que TikTok también lo es. Evidentemente hay límites y es interesante dialogar sobre ello, pero en este momento lo infantil no debe percibirse como marginal, también es necesario y un niño puede acercarse a Cristo a través de eso. Infantilizar no es lo mismo que mondanizar”.

La importancia de la pluralidad en la Iglesia

El redentorista expuso que “a la Iglesia para sobrevivir 2000 años la ha salvado el espíritu y también la pluralidad. Si la Iglesia hubiera sido solamente acogida por una sensibilidad religiosa humana, le hubiera costado más trabajo sobrevivir. Soy consciente de que mi manera de presentarme en el mundo hace que haya personas que conectan conmigo. Dentro de la comunión tenemos que manejarnos con la libertad del espíritu. Viajar y conocer las iglesias de otros países me ha ayudado a enriquecerme. Hay que entender que la Iglesia universal no es la Iglesia española”.

Durante el debate intervino también Xiskya, muy conocida por su contenido en TikTok. Expresó que “haciendo entretenimiento es el mejor método de dar testimonio en TikTok por la edad de los chicos. De esa manera ellos se ven con confianza y hasta te cogen cariño. Las mediaciones son importantes y Dios usa nuestras mediaciones”.

Saber apreciar el valor de la misión

A modo de conclusión, los participantes tuvieron un minuto para poder expresarse. El padre Damián María indicó que “hay que saber apreciar el valor de la misión. Yo pertenezco a los redentoristas. La misión siempre se juega en la frontera y en el limite. Es el espacio justo en el que puedes mancharte, equivocarte o meter la para. El Papa Francisco lo definió mejor que yo: ‘prefiero una Iglesia accidentada por salir al encuentro de las personas que encerrada por estar segura’. La misión es riesgo y si no estás dispuesto a arriesgar, no eres misionero. La misión no es para los que ya han tenido experiencia de Dios, la misión es para los que no están en la Iglesia”.

Gabriel López reflexionó que “no comparto muchas veces las formas en las que se expresan algunos argumentos. No todo lo que se hace en TikTok está bien, pero también lo que se hace mal en TikTok es tan reprochable como lo que se hace en otras redes. Hay que estar ahí y evangelizar, teniendo en cuenta el respeto y los límites”.