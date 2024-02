El cuidado de los mayores, a debate: "Es una cultura que descarta lo que pensamos que no vale"

El cuidado de los ancianos fue el eje del coloquio que se celebró este martes en la Fundación Pablo VI, protagonizado por el presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Vicenzo Paglia, y en el que se ha presentado, traducido en español, la Carta de los 'Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad', un documento con origen en italia y que surge a raíz de la tragedia que supuso el coronavirus.

Una cuestión que se ha debatido durante el programa 'ECCLESIA al día' con la responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI, Sandra Várez, quien ha explicado que tras la pandemia el gobierno italino pidió reflexionar a un grupo de expertos encabezado por Taglia “sobre el abordaje de la atención a los mayores, que durante la pandemia fueron los principales damnificados al igual que en España”.

De aquella reflexión nació esta carta ahora traducida por la Fundación Pablo VI: “En la carta se pedía un diálogo con la administración para que la cuestión de los mayores se metiera en la agenda. Cuando hablamos de atención a los mayores hay mucha teoría, pero en la práctica del día a día nos encontramos con problemas sobre todo con las personas dependientes, que no se puede abordar en la sociedad de manera sostenible o efectiva”, ha continuado argumentando la responsable de comunicaciónde la fundación.

Alternativas a las residencias de ancianos

La residencia de ancianos es otra de las cuestiones que salió a relucir durante el coloquio, ya que el presidente de la Pontificia Academia para la Vida priorizaba que los mayores vivieran sus últimos años de vida en sus domicilios “porque es donde tienen sus recuerdos y cuando sales a la residencia dejas una historia atrás que se pierde”, ha precisado Sandra Várez.

Pero para lograrlo, Várez ha destacado el momento del discurso de Paglia en el momento en el que proponía construir una sociedad de cuidados: “Que la propia ciudad, los entornos vecinales estuvieran articulados en torno al cuidado de los mayores y los dependientes”. De esta manera, asevera, se evitarían casos como el conocido en las últimas horas, en el que la muerte de un cuidador provocó la muerte de una señora mayor porque nadie auxilió a ambos.

Por su parte la experta en comunicación en organizaciones no lucrativas, Marta Isabel González, ha puesto el foco en la importancia de no estigmatizar a los ancianos, y apunta que “el camino hacia el que el vamos es al de una residencia no medicalizada, sino a un tipo de casa con movilidad, en la que puedas cocinar por ejemplo si quieres”, ha detallado.

Vincular a abuelos y nietos a través de la Iglesia

Vicenzo Paglia también ha denunciado que la sociedad descarta a los mayores bajo el pretexto de su baja productividad, por lo que en la Carta de los 'Derechos de las Personas Mayores y los Deberes de la Comunidad', juristas católicos demandan la creación de una ley que reorganice la asistencia a todos los ancianos.

“Aquí Paglia hablaba de que la propia Iglesia no prestaba la suficiente ayuda a los ancianos, hizo autocrítica. Otra de las reflexiones que dejó era la riqueza que suponía vincular a las distintas generaicones. Crear en las propias parroquias entornos para vincular al abuelo y al nieto. Los abuelos son los agentes de la transmisión de la fe en las familias. Esas parroquias son fuente de relación para que las personas mayores se sientan útiles en la sociedad”, ha comentado Sandra Várez.

Sandra Várez: "Se descarta lo que nosotros pensamos que no vale"

Sobre la eutanasia, la responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI ha denunciado la “cultura utilitarista” en la que vivimos, donde “se descarta lo que nosotros pensamos que no vale. Estamos en un momento en el que culturalmente nadie se quiere hacer mayor, y sale el tema de la eutanasia”.

En este sentido, Vicente Paglia hizo referencia a la necesidad de acompañar a los mayores “para evitar que la gente no quiera morir, porque la eutanasia no es un deseo de morir, sino un deseo de no sufrir, y debemos acompañar en el dolor y en el abordaje de unos cuidados paliativos que palien el dolor en los últimos momentos”, ha reclamado Várez, interpretando las palabras del presidente de la Pontificia Academia para la Vida.

Eso sí, Paglia se mostraba contrario “al encarnizamiento terapéutico” por el cual se alarga la vida de manera innecesaria: “Responde más a una investigación científica que al deseo de salvar la vida”, opina Várez en 'ECCLESIA al día'.