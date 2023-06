El coro de la Universidad CEU San Pablo realizará dos conciertos en Zamora: “Será una gran alegría y un honor”

El coro de la Universidad CEU San Pablo de Madrid ofrecerá dos conciertos en Zamora este próximo fin de semana. El sábado a las 20:00 horas actuará en la Catedral, mientras que el domingo lo hará a las 13:00 horas en la Colegiata de Toro. El director del coro, José María Álvarez, ha atendido a ECCLESIA para analizar lo que dará de sí este evento.

?? Conciertos del Coro de la Universidad San Pablo CEU en la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro https://t.co/IPFE4yLNG6 — COPE Zamora (@CopeZamora) June 13, 2023

Álvarez asumió la dirección artística de este coro en el año 2002, hace 21 años, y cuenta que desde entonces “este coro ha tenido una trayectoria muy interesante porque está formado no solo por estudiantes de la casa, sino también por profesores, amigos del CEU y en general está abierto al público. Este coro se dedica fundamentalmente al estudio y difusión de la música clásica, con especial énfasis en el renacimiento español y europeo, el barroco y el clasicismo. Cada año este coro prepara obras sinfónico-corales con coros y orquesta, tanto para Navidad como para Semana Santa”.

El director ha comentado a su vez que el del CEU San Pablo “es un coro que ha viajado mucho, y es que llevamos nueve giras internacionales dentro y fuera de Europa. Hemos estado en Alemania, Italia, Polonia, Argentina, Ecuador o Portugal. Tenemos una serie de galardones en certámenes nacionales, cuatro premios en certámenes internacionales y es un coro que tiene un trabajo muy interesante y una agenda muy activa. Constantemente estamos aprendiendo programas nuevos. Será una gran alegría y un honor poder cantar en la catedral de Zamora”.

Repertorio de los conciertos

En referencia al repertorio que realizarán en ambos conciertos, Álvarez afirma que “hemos querido hacer una pequeña síntesis de lo que ha significado todo este curso para nuestros conciertos. Por un lado vamos a comenzar con música del renacimiento, pero también mezclada con algunas obras contemporáneas que están escritas bajo patrones renacentistas. Vamos a presentar obras como ‘Sicut Cervus’ o ‘Ne timeas María’. También vamos a tener una obra de un compositor moderno, pero en estilo antiguo gracias al ‘Ave María’ de Jenkins y en un barroco temprano haremos el ‘Misere mei Deus’ de Allegri. Vamos a tener otras obras de Haendel como ‘Zadok the Priest’ o ‘The King shall rejoice’. Es una música muy brillante y muy virtuosa a nivel vocal y también realizaremos la interpretación de dos piezas de un compositor moderno inglés, John Rutter, como son ‘Magnificat anima mea dominum’ y ‘Et Misericordia’”.