El obispo de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, se ha referido a la vida humana como un capítulo "esencial de la doctrina social de la Iglesia que, sin respeto, la sociedad decae". Unas afirmaciones que ha realizado este jueves durante el acto de presentación del 22 Congreso Católicos y Vida Pública que este año lleva por título: ‘¡El momento de defender la vida!’, y que ha tenido lugar en la Fundación Universitaria San Pablo CEU.

El obispo de Alcalá de Henares ha pedido no desvincular el tema de la vida humana del origen de la sociedad y la familia: "Dios pensó en el acto conyugal de donación en el cuerpo para que conjugando él y ella unidos matrimonialmente se dé origen a la vida humana. La sociedad decae si decae la concepción de la vida y si decae el matrimonio y familia", ha remarcado.

Así las cosas, Mons. Reig Pla ha calificado de "tremendamente injusta" la "batería de leyes" que presenta la clase política actual de nuestro país, en referencia a leyes como la del aborto o la de la eutanasia, y ha dicho que "España necesita políticos católicos".

"La batería de leyes que ahora mismo se están presentando son tremendamente injustas porque no se hacen cargo de desvelar el misterio de nuestra identidad ni se hacen cargo de la vocación del hombre a vivir en plenitud", ha subrayado. A juicio del obispo, en la mayoría de leyes que se están presentando se promulga "la autonomía radical del individuo", un "dogma laicista" que, a su juicio, es "una falsedad".

"Desprivaticemos el tema, ya está bien de resolver el tema de la vida humana como si se tratara el aborto de un derecho a decidir de una persona individual, no, que no, que es el origen mismo de la sociedad, y esta tiene que custodiar el don de la vida humana, eso es una sociedad justa. Cuando la vida se hace precaria, enferma, todos estamos pensando en remediar no en eliminar al que está sufriendo porque, si no, la sociedad no es de derecho", ha subrayado.

Para Reig Plá "no hay peor injusticia que cerrar el cielo, el horizonte trascendente, mucho más que el hambre, mucho más que los problemas que vienen con la migración, mucho más que el terrorismo".

También ha denunciado una "ingeniería social" por parte de "quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles" y ha lamentado el "drama" de la "secularización en la sociedad y en el interior de la Iglesia".

"Por ejemplo --ha indicado--, cuando se ha ido arrinconando el carácter sagrado de la vida, la opinión de quien defiende 'no matarás' pasa a ser una opinión humana en contraste con otras que van siendo cambiadas por la ingeniería social de quienes son capaces de cambiar la mente de los españoles".

En este contexto, Reig Plá ha subrayado que "hoy España necesita políticos católicos, hoy los sindicatos necesitan personas católicas, hoy todas las instituciones de los medios de comunicación necesitan católicos, porque lo cristiano es la verdad de lo humano".