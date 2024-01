Continúa la organización de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil: "Levantad vuestros corazones"

La Fundación «En Marcha» sigue adelante con la organización de la primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ), una herramienta al servicio de la evangelización de los jóvenes, para ofrecerles una experiencia de Cristo vivo en la Eucaristía, de la mano de María. Tendrá lugar del 5 al 7 de julio de 2024 en el Santuario de Covadonga (España), dirigido a jóvenes entre los 14 y los 30 años.

El pasado 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada, se hizo público el lema que guiará el encuentro: «Levantad vuestros corazones». Sí, frente a una sociedad marcada por la falta del sentido de la vida y ante las ideologías que quieren robarnos la esperanza, gritamos el lema de la primera JEMJ: «Levantad vuestros corazones», porque el renacimiento espiritual que anhelamos está comenzando, pero «pasa por la Eucaristía» (EE 60).

La invitación de Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares

En esa misma fecha, la Fundación «En Marcha» confirmaba la participación de Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, en la primera Jornada Eucarística Mariana Juvenil. Será el responsable de dar a los 2.000 jóvenes participantes de este encuentro la charla de formación eucarística en la mañana del sábado 6 de julio de 2024.

Pocos días después, el canal YouTube de la Fundación «En Marcha» publicó un vídeo en el que D. Antonio Prieto explicaba que, "en los últimos días de su vida en la tierra, Jesús nos hizo dos grandes regalos: la Eucaristía y María, Nuestra Madre. Por lo tanto, la Eucaristía y la Virgen Maria son el testamento de Jesús". Y, ofreciendo un avance de lo que encontraremos en la JEMJ, dice: "En esta jornada eucarística mariana queremos aprender a vivir según el programa de Jesús: que es una vida eucarística, hacer de nuestra vida un don de nosotros mismos; y vivir con esa dimensión mariana, de escucha de la Palabra de Dios y hacerla vida en nuestra vida".

Y concluía su intervención con esta invitación: "No te pierdas esta Jornada Eucarística Mariana Juvenil, los días 5 al 7 de julio de 2024. ¡Os esperamos!".

Las palabras del abad del Santuario de Covadonga

En el mismo canal, la Fundación «En Marcha» ha publicado otro vídeo que tiene por protagonista a Adolfo Mariño Gutiérrez, abad del Santuario de Covadonga y, por lo tanto, el anfitrión directo de la JEMJ.

Adolfo nos recuerda que "Covadonga tiene una historia milenaria, pero – sobretodo – tiene una historia de fe. Aquí está la Madre de Dios". Hablando desde la misma explanada en la que tendrá lugar la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, explica: "Del 5 al 7 de julio del próximo año, aquí vendrán miles de jóvenes, peregrinando, caminando al encuentro de una Madre que siempre tiene la lámpara encendida de la Santa Cueva para que no nos perdamos en el camino, y su corazón abierto para escuchar nuestras plegarias. Os animo a venir".

¿Cómo surgió esta jornada?

Hace unos meses se publicó una encuesta que afirmaba que el 70% de los jóvenes estadounidenses no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Fruto de esa indagación, y de otros datos, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) lanzó un proyecto al que llamó Renacimiento Eucarístico Nacional para intensificar la fe en la Eucaristía a través de distintas actividades. Si esa misma encuesta se realizara en España los resultados no serían – en líneas generales – muy diferentes. Pero decidimos no adoptar posturas derrotistas, sino levantarnos a pelear por nuestra fe y por nuestros jóvenes, trabajando para ofrecerles una experiencia personal de Cristo vivo en la Eucaristía, a través de la adoración, la música, la formación, los testimonios… de la mano de Nuestra Madre, la Virgen María. La JEMJ nació, por lo tanto, como una herramienta para la evangelización de los jóvenes.

Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, acogió con todo entusiasmo la propuesta. Estará presente en Covadonga durante la JEMJ y presidirá la Santa Misa de clausura el 7 de julio de 2024.