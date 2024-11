Un concierto de góspel en defensa de la vida llenará de música Boadilla del Monte, Madrid: "Esperanza y solidaridad"

El próximo sábado a las 18:30 horas tendrá lugar un concierto benéfico de góspel en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte. El evento, organizado por el coro Matina y Gospel Libertad, busca recaudar fondos para la organización "40 Días por la vida", dedicada a luchar contra el aborto mediante la oración, el ayuno y la sensibilización de la comida.

Maite Zuazola (Matina), compositora e intérprete de música cristiana, además de directora del coro, ha hablado de la música góspel como una forma de alabanza y oración: "La música de alabanza, que es la música góspel, góspel significa evangelio o mensaje de salvación, es maravillosa, tiene unas canciones preciosas y es una desconocida".

acercando el góspel a españa

También destaca la importancia de este tipo de eventos para dar a conocer la música góspel en España, un género todavía poco desarrollado. "Siempre en España o en todos los países se tiene el recuerdo del góspel americano, que es donde nació el estilo", explica. "Pero hay góspel en todas partes del mundo y en España también". Son canciones dedicadas a Dios, algunas directamente en salmos, por ello "es importante que llegue" cuenta. "No solo la música, la letra, que es palabra de Dios, es maravilloso".

El coro, que lleva más de 10 años trabajando y está compuesto por 28 personas de diferentes países como Filipinas, Venezuela o Senegal, incluyendo músicos algunos más, se caracteriza por su enfoque solidario y evangelizador. "Siempre apoyamos en nuestros conciertos, no son solo de evangelización, son de solidaridad también", afirma Martina. "Normalmente actuamos para Cáritas, pero siempre hay causas particulares como esta que es una maravilla y nos toca el corazón".

Un canto a la vida a través de la música

Martina también ha destacado el gran impacto emocional que tiene la música góspel en el público: "La gente es alegría, es sorpresa, porque nos esperan de repente eso en una iglesia", comenta. "Y yo creo que el escenario apropiado es la parroquia, es la iglesia y es donde tenemos que estar".

La preparación para el concierto conlleva mucho trabajo de ensayos que incluyen clases de canto, coordinación de voces y coreografías. "En los ensayos esa es mi labor", explica Martina. "Primero hacemos clase de canto. La gente es amateur, no es profesional, pero siempre hay algunos mejores que otros, eso es evidente. Pero lo importante es la actitud, porque si tienen ganas de aprender, poco a poco lo van haciendo".

El coro tiene el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza mediante la música. "La intención es dar un bonito, no vamos a llamar espectáculo, pero sí un poquito", dice Martina. Martina destaca que hay "muchos coros que no viven la evangelización, sino que cantan las canciones por el estilo no por lo que quieren decir".

Una Cita con la Música y la Solidaridad

El concierto de este sábado promete ser una auténtica experiencia que combinará la belleza de la música góspel con la solidaridad, hacia una causa importante: apoyar la vida. El repertorio del concierto incluirá una gran variedad de canciones góspel, entre ellas el Salmo 91 de protección, al que Martina le puso música. Un tema de su último disco que se ha convertido en la "canción estrella" del coro.