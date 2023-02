Comunidad de Vida Cristiana celebra su 40 años en España: "Un tiempo de gracia, vida y entrega al Espíritu"

Este año 2023 se celebran los 40 años de Comunidad de Vida Cristiana (CVX) en España. Desde la Comisión de los 40 años, se ha preparado la celebración y organizado varios eventos para dar más visibilidad a lo que son y hacen. El objetivo es que durante todo el año se tenga presente esta fecha tan significativa y para ellos también se publicarán diversas publicaciones, charlas a nivel territorial y un encuentro general de CVX-E en Madrid.

Este sábado, 11 de febrero, se ha organizado la primera charla a nivel territorial en Manresa. El encuentro, que tenía bajo título “Nuestra historia”, ha tenido como ponentes Pep Baquer SJ y José Antonio Suffo (CVX en Sevilla). Con estas charlas se busca que a lo largo del año se vaya haciendo “memoria agradecida del camino recorrido” y que se profundice “en la reflexión sobre los pilares” de la vocación y de la misión.

Hace 40 años se convocó la Primera Asamblea Nacional constitutiva de la Federación de las Comunidades de Vida Cristiana en España, siendo celebrada en Carabenchel en 1983. Todo este camino, que había nacido de las Congregaciones Marianas y continuado siguiendo los pasos que a nivel mundial se han dado, fue tomando forman en un I Encuentro Europeo de Jóvenes celebrado en Manresa, que consistió en una experiencia de Ejercicios Espirituales y posterior reflexión y compartir sobre los mismos.

Tras varios encuentros con esto formato en España se comenzó a ver qué el principal punto de unión entre las personas interesadas en CVX era intentar vivir una misma espiritualidad aprendida en las experiencias de los Ejercicios Espiritualidades personalmente guiados.

En aquella primera Asamblea se eligió el primer Comité Ejecutivo en CVX-España formado por José María Riera del Forum Vergés-Barcelona como Presidente; Isabel Muruzábal, del Salvador-Zaragoza como Vicepresidenta; Julita Merodio de Nazareth-Madrid como Secretaria; Luís Bellafont del Forum Vergés-Barcelona como tesorero y Javier Leach, jesuita que vivía en Madrid como Asistente Eclesiástico. Así nace la CVE en España, siempre con el deseo de ser una Comunidad de discernimiento y al servicio desde la espiritualidad ignaciana.

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) es una comunidad de laicos, hombres y mujeres de toda condición, que han encontrado en la espiritualidad ignaciana su modo particular de seguir a Cristo y responder a su compromiso con la historia y con el mundo.

La CVX está presente en los cinco continentes y en contextos culturales, religiosos y económicos muy diferentes. Cada uno de sus miembros y de sus pequeñas comunidades locales tienen sus particularidades, pero, por encima de sus diferencias y matices, hay unos elementos que son comunes: espiritualidad, comunidad y misión. Estos tres elementos definen a la CVX como un cuerpo apostólico de laicos.

La espiritualidad de CVX nace de la experiencia de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, y de la pedagogía y el camino que en ellos se vive y se quiere prolongar en el día a día de cada uno de sus miembros. El examen del día, la oración personal frecuente, el acompañamiento personal, la búsqueda de Dios en medio de los trajines del día a día y los acontecimientos de la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, la vida entendida como misión y respuesta a un inmenso amor procedente de Dios que se transparenta en el mundo.

Hace 40 años también era posible leer este texto y hacerlo vida:

"Mis planes no son como vuestros planes, ni vuestros caminos como los míos…No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo antiguo. Mirad, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?" Is 55,8; 43,18 https://t.co/Kn2gE3ObaR