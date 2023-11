¿Cómo inculcar el valor de familia en el mundo de hoy?: Mamen y Antonio comparten su experiencia

Este sábado, 4 de noviembre, la Pastoral de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española celebra sus jornadas anuales en Madrid, con el objetivo de favorecer y consolidar las redes de familias en la sociedad, además de informar sobre la Semana del matrimonio programada para este mes de febrero.

Con motivo de la celebración de esta jornada de Familia y Vida, el matrimonio integrado por Mamen y Juan Antonio, ha compartido su experiencia en 'Mediodía COPE' sobre cómo hacen presente en la sociedad el valor de la familia.

Fruto de su amor nacieron sus dos hijos, de 21 y 18 años. La forma en la que Mamen vive su fe como madre y esposa es “con mi entrega diaria a la familia, encaminado siempre con la ayuda del Señor e invocándole todas las veces que pueda a Dios que nos ilumina”, ha expresado.

En cualquier caso, ha reconocido las dificultades para llevarlo a cabo adelante, ya que tanto Mamen como Juan Antonio trabajan fuera de casa, ella en la Catedral de Badajoz (ciudad en la que residen los cuatro) y él en Cáceres.

No obstante, siempre encuentran tiempo para inculcar a sus hijos los valores cristianos: “Les hemos transmitido la fe, el respeto y que sean buenas personas. Es un poco complicado porque estás muchas horas fuera de casa pero lo llevamos bien y encajando ese puzzle diario”; ha agregado Mamen en 'Mediodía COPE'.

Y es que para Mamen, la familia ha de hacerse presente en la sociedad, pese a que no sea algo de moda actualmente: “Hay que inculcar esa unión, la necesidad de unos con otros, pasar el mayor tiempo que se pueda juntos porque es lo que tenemos. Como digo a mis hijos, cuando faltemos sus padres son las uniones nuestras. Podrán tener muchos amigos y familias propias, pero el vínculo de hermanos no se puede perder, y eso se consigue fomentando la familia, el encuentro y el estar”, asegura.

Juan Antonio: "Los padres tienen que ser los primeros en dar ejemplo"

Por su parte Juan Antonio ha explicado que su manera de vivir su condición de esposo y padre es “estando pendiente de una casa, de que los hijos estén bien y estudien, pendiente de sus amistades, de todo lo que conlleva el día a día para que no haya ninguna torcedura y todo fluya, y sobre todo dando ejemplo. Es estar ahí. Cuando hay algún problema los primeros que tienen que estar dando ejemplo son los padres tirando del carro en el que vamos todos juntos”.

Al igual que Mamen, su marido no ha ocultado las dificultades de sacar adelante a una familia, máxime en una sociedad donde se fomenta el individualismo o las familias monoparentales frente a la estructura tradicional: “Esa referencia de padre y madre tradicional a mi me ha funcionado muy bien. Tengo 51 años sigo teniendo a mis padre, siempre hemos convivido en un núcleo familiar amplio y me ha ido estupendamente, tengo mis referencias parentales y mis hijos en nosotros”, ha remarcado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que la familia trata de llevar a cabo proyectos pastorales para favorecer ese tejido familiar: “Nosotros somos de parroquia, estamos metidos en movimientos de la Iglesia, mi mujer trabaja en la catedral y es hermana mayor de una cofradía, yo soy acólito de la catedral... Nos movemos entre familias cristianas”, ha puntualizado Juan Antonio en COPE.