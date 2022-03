Charo Ten, nueva superiora de las salesianas de España: “Deseo una Iglesia que camine con la gente"

El pasado 1 de marzo se comunicó el nombramiento oficial de Charo Ten Soriano como nueva superiora provincial de la Provincia «María Auxiliadora» de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) de España. El nombramiento tiene lugar después de que S. María del Rosario García, que ejercía hasta ahora el cargo, en el mes de octubre fue elegida Vicaria general del Instituto durante la celebración de su XXIV Capítulo General. Charo desea para este nuevo tiempo "una Iglesia que, como decía el Papa, sea una Iglesia en salida, que da respuesta a las necesidades y que camina con la gente".

ECCLESIA ha podido hablar con ella días después de este nombramiento tan especial. Sobre sus sentimientos ante este nuevo nombramiento, Charo afirma que “cuando a una persona le proponen una responsabilidad como siempre dice: ¿cómo puedo ser yo? Cuando lo llevas a la oración y calmas los sentimientos predomina una gran confianza porque el Señor va guiando la historia de cada persona y de la inspectoría. Una vez más calmada mi pensamiento fue el de que aquí estoy con lo que soy y lo que comparto con mis hermanas y la misión compartida con los seglares. Siento que es mucha la responsabilidad. En la fotografía siempre tiene que salir la persona que ha sido nombrada pero detrás de mí hay mucha gente, y siento mucha paz en el sentido de que es misión compartida y que juntos hacemos inspectoría”.

“Soy una más entre mis hermanas y los seglares”

En cuanto a su expectativa una vez asume el cargo, la nueva superiora provincial explica que “espero poder facilitar el proceso que en este momento estamos llevando como inspectoría. Hay que tener en cuenta que nuestra inspectoría se inició en agosto de 2017. Hasta ahora he podido estar en el consejo Provincial y sé los procesos que llevamos adelante, los sueños y los retos que se nos puedan presentar. Quisiera ser facilitadora de todo esto que juntas hemos ido gestando. Soy una más entre mis hermanas y los seglares, y quiero ser puente de unión con todo aquello que la inspectoría necesite para continuar dando vida, que es lo que en este momento estamos haciendo”.

“Espero continuar haciendo camino con esperanza”

Charo ha continuado afirmando que “también espero continuar haciendo camino con esperanza, responder a las realidades de hoy, desde ser Iglesia y desde el carisma salesiano. Estamos todos pendientes de la situación social, de la realidad de los jóvenes y de la misión que somos como Iglesia. Son muchos retos, pero los afrontamos con esperanza”.

Respecto a cómo le va a cambiar la vida, expone que “es cierto que la vida me va a cambiar un poquito. Voy a tener que estar pendiente de aquellas cosas que sean mi responsabilidad más directa. Me va a cambiar también porque sé que tenía proyectos previstos y planificados y no voy a poder estar presente. Destaco los encuentros con los jóvenes. Ahora por mi nueva responsabilidad no podré estar presente y tendré que acompañarlos con la oración y telefoneando e interesándome por ellos”.

Un deseo para este nuevo tiempo

“Tengo el deseo de que, como nuestros fundadores, Don Bosco y Madre Mazzarello, seamos personas que con nuestro ser y hacer demos un sentido de esperanza y mostremos un Jesús resucitado que se encuentra y camina con nosotros. Deseo una Iglesia que, como decía el Papa, sea una Iglesia en salida, que da respuesta a las necesidades y que camina con la gente. En estos momentos en los que está tan latente el problema de las guerras, seamos personas de diálogo y entendimiento y que podamos llegar pronto a la práctica de lo que el Papa Francisco nos dice en Fratelli Tutti”.