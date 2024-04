Un centenar de moteros, bendecidos por el cardenal Rouco Varela: "Admiro a los motoristas"

Este fin de semana se ha celebrado la segunda edición de la peregrinación motera en la Sierra de Madrid, en la que han participado más de un centenar de motoristas que, entre otras cosas, han recibido la bendición del arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela.

El párroco de Nuestra Señora de la Estrella en la localidad de Navalagamella, que ha acogido este encuentro, Alfonso Rodríguez Padilla, ha mostrado en 'ECCLESIA al día' su satisfacción por cómo se ha desarrollado la reunión motera de este 2024: “Ha ido muy bien, con mucha gente que nos ha venido a visitar. Estamos felices”, ha expresado.

Y es que en la creación de esta celebración motera estuvo muy implicado Alfonso Rodríguez, gracias al padre de un alumno en un colegio de Las Rozas, del que el sacerdote es capellán: “Ese padre me dijo que Navalagamella es un pueblo por donde pasan muchos motoristas, y que por qué no hacíamos una concentración motorista para dar a conocer la parroquia”.

Desde ese momento se pusieron a trabajar, y contaron con el apoyo de la archidiócesis de Madrid y la Conferencia Episcopal Española: “Se lo contamos a Don Carlos Osoro y le entusiasmó la idea, luego hablamos con el Padre José Aumente de la Pastoral de la Carretera del episcopado, es de cir que formamos un equipo”, ha continuado detallando el párroco de Nuestra Señora de la Estrella en TRECE.

Uno de los momentos más emotivos es cuando los moteros se confiesan con los sacerdotes que acuden a la concentración: “Acercamos a Jesucristo en el sacramento de la Confesión y en la Eucaristía, luego don Antonio María estuvo hablando muy distendido con quienes se acercaban a la parroquia”.

Además, por segundo año se ha bendecido la estatua de un peregrino motero que se encuentra en el municipio de la Sierra Madrileña, que fue donado por Fernando Antón, el padre del alumno que invitó a Afonso Rodríguez a organizar este encuentro: “El año pasado lo bendijo don Carlos Osoro, este año el cardenal Rouco y el año que viene, Dios mediante, nuestro arzobispo José Cobo le invitamos a que ponga en rojo este día para que nos acompañe”, ha deseado.

Asimismo, el sacerdote de Navalagamella se ha congratulado porque en esta segunda edición la participación haya aumentado, aunque aclara que lo importante son las personas, no el número: “Lo importante es que la persona se acerque a Nuestra Señora de la Estrella y a nuestro pueblo que tiene unos paisajes espectaculares”, ha detallado.

Cuestionado si es también motero, el Padre Alfonso lo tiene claro y hace un símil taurino: “Es como los toros, los defiendo pero no me pondría en una plaza ni loco. Yo admiro a los motoristas, comparto su afición pero no verás en una moto en la vida”, ha comentado entre risas en 'ECCLESIA al día' .