Carolina Darias pide "prestar especial atención del componente rehabilitador” en la asistencia sanitaria

Carolina Darias ha expresado la importancia de “diseñar nuevos enfoques de asistencia en los que intervengan todos los agentes socio- sanitarios, creando un equilibrio entre las intervenciones terapéuticas y las actividades de prevención y promoción de la salud y prestando especial atención a la ampliación del componente rehabilitador”.

Con este mensaje, la ministra de Sanidad ha dado respuesta al comunicado en el que el el Grupo Social Lares solicitó una mejora en los servicios sanitarios para las personas mayores y en situación de dependencia.

Coordinacion para la atención

El pasado mes de julio, Juan Ignacio Vela, hermano Franciscano de la Cruz Blanca y presidente nacional de la entidad, se dirigió al Ministerio de Sanidad para reclamar una atención sanitaria universal y de fácil acceso para todas las personas que viven en residencias. La pandemia desencadenada por la Covid puso sobre la mesa las carencias del SNS y la falta de coordinación sociosanitaria para atender a estos colectivos.

En este sentido, desde el Ministerio hacen referencia a dos publicaciones: la Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la Estrategia Nacional de Fragilidad. “Ambas cuentan con líneas prioritarias a trabajar en los próximos años sobre el fenómeno del envejecimiento”, expresan desde el grupo. El Grupo Social Lares valora “muy positivamente” que el Ministerio de Sanidad haya tenido en cuenta “las consideraciones emitidas por nuestra entidad para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia. Lares se compromete a seguir colaborando de manera activa junto al Ministerio en la elaboración de un marco global que garantice una adecuada prestación médica a este colectivo de la población”.

Circustancias estructurales

Además, los últimos estudios publicados señalan un importante incremento de personas con patologías crónicas y una elevada prevalencia de síndromes geriátricos. En su misiva, Lares alertó “que los servicios sociales de las diferentes Comunidades Autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no contemplan la atención sanitaria a estas personas al no formar parte de sus competencias. Además, al no ser obligatorios por ley y por circunstancias económicas o infraestructurales, la cartera de servicios en algunas residencias es muy limitada”.

Beneficios de la reducción de #sujeciones en las #PersonasMayores son:



??Disminución de las alteraciones de conducta

??Menor probabilidad de caídas

??Menor riesgo de sufrir #escaras, producidas por tiempo sin cambiar de postura

??Menor pérdida de #MasaMuscular@MSocialGobpic.twitter.com/NBvc9C5bU3 — Lares (@Laresmayores) November 7, 2022

¿Qué es Lares?

El Grupo Social Lares atiende a personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social, bajo el prisma de la gestión solidaria. Pertenecen a Lares 17 asociaciones autonómicas que aglutinan 1.050 centros y servicios en toda España.

Lares reúne el histórico compromiso de congregaciones religiosas, manteniendo como bastión la gestión solidaria de todas nuestras entidades.

El Modelo de Atención Lares se articula en tres ejes que diferencian e identifican a sus centros: la persona, los cuidadores y el entorno. En Lares conviven 3 entidades: Federación, Fundación y Asociación que comparten el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, dependientes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social a través de la personalización de la atención directa, de la formación de los profesionales y de búsqueda de financiación y ayudas.