Carlos Osoro agradece a Madrid haber crecido estos nueve años "en la fe, en el compromiso, y en la caridad”

El Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza, ha agradecido al arzobispo de Madrid, José Cobo, “su confiada mirada de futuro”, además de mostrar su “firme voluntad de impulsar los procesos que necesitamos para descubrir la verdad de Jesucristo”. Así se ha expresado Auza en el inicio de la Misa con el que se inicia el ministerio pastoral de Cobo como titular de la Iglesia de Madrid.

Una vez que el Nuncio ha recibido a Cobo en la puerta pincipal de la Catedral de la Almudena junto al administrador apostólico del arzobispado, el cardenal Osoro, Bernardito Auza ha presentado al arzobispo electo, aseverando que dispone de “las dotes y cualidades que le recomiendan para ejercer particularmente en ella la misión apostólica”.

El representante del Papa Francisco en nuestro país ha reivindicado a Madrid como una ciudad “próspera” en la que se abren “muchos retos y desafíos”, por lo que, a juicio de Auza, se necesita “un pastor que impulse, guíe y acompañe en medio de la pluralidad y sensibilidades con la riqueza de las expresiones vivas de fe, dando pasos en comunión, participación y misión”.

Asimismo, Bernardito Auza ha recordado que el arzobispo metropolitano tiene una tarea especial, como es “la obligación de amor para que la familia cristiana permanezca unida en la confesión de Cristo”.

Además, Bernardito Auza ha agradecido al antecesor de Cobo, el cardenal Carlos Osoro, sus nueve años al frente de la archidiócesis de Madrid: “Han sido nueve años de fiel dedicación al pueblo cristiano, destacando por su corazón abierto al encuentro y escucha de todos”, ha indicado.





Carlos Osoro: “Sean protagonistas de un anuncio creíble del Evangelio”

Por su parte Osoro, en su alocución, ha pedido al Señor que otorgue a José Cobo “la sabiduría del buen pastor par que esté siempre contigo, que así acompañes a esta querida archidiócesis”. Una diócesis que, como ha subrayado Osoro, José Cobo conoce bien: “Querido José, conoces esta Iglesia particular de Madrid, has crecido en ella y te has formado de sacerdote. Pido al Señor que te dé la sabiduría necesaria para mantener viva a la familia de Dios”.

El cardenal Osoro ha indicado también que desde este momento, su principal dedicación será “pedir al Señor que, junto a obispos, sacerdotes, vida consagrada y laicos, sean protagonistas de un anuncio creíble del Evangelio”.

Finalmente, el ya arzobispo emérito de Madrid ha recordado que en sus nueve años al frente del arzobispado, “han crecido las comunidades cristianas en la fe, en el compromiso, y en la caridad”, y reivindica la buen salud que muestran los seminarios gracias al buen hacer de la Iglesia y los sacerdotes, quienes “han sabido animar a los jóvenes a descubrir el compromiso de la llamada que sigue haciendo el Señor”.