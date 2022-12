Carlos Gómez, vicario general de La Salle: “¡El talento se pierde por mala educación!”

“La educación no es neutra, nunca, aunque uno lo diga. Lo más grave es no tener claras cuáles son las intenciones. No solo creo que no es neutra, si no que la educación es política. Y cuando digo política no me refiero a militancias partidistas. Todo proceso educativo que quiere ser significativo tiene un impacto político. Puedes enseñar lo que quieres, pero también tienes que estar seguro que eso va a llegar con una carga de reflexión, de propuesta, de acción para construir equidad, paz, justicia”, con estas palabras se ha expresado Carlos Gómez, vicario general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas ha visitado Barcelona con motivo del encuentro internacional de universidades de La Salle.

"Cada vez hay una mayor conciencia"

Sobre cómo viven el proceso de paz en Colombia desde los distintos estamentos educativos expone que “no puedo hablar por todos, pero creo que cada vez hay una mayor conciencia. Debe ser relativamente más fácil si estamos rodeados de unas realidades en que la universidad no puede ser aséptica o neutra. En otros países hablar este lenguaje es un poco más complejo. Como en Estados Unidos, si uno no se explica bien, esas expresiones producen urticaria. En Europa es más fácil hablar de estos temas: en Francia, en España, no hay dificultad. Pero si la universidad no es capaz de generar propuestas claras, puede ser solo un discurso. Creemos hacerlo, pero no lo traducimos en hechos reales”.

En relación a si la vida asociativa es cada vez más frágil, expresa que “en Bogotá involucramos a la universidad en los procesos de negociación, en el proceso de paz. Pero veía los proyectos de grado de los arquitectos que formábamos, y decía “¡Por Dios! No puede ser…” Casas lujosas, mansiones… Nos sentamos y decidimos llevar a los chicos a crear belleza y a crear hábitat en los barrios periféricos. ¿Por qué no se puede crear vivienda popular bella? ¿La belleza es patrimonio de quien puede darse todos los lujos? No necesariamente. Y esas cosas transforman a las personas. No es un discurso. Uno debe tocar la realidad… La práctica abre los ojos, las teorías sólo calientan el corazón. Hay que dar las dos cosas. Y los principios de la arquitectura son los mismos: es un arte, genera belleza; pero hay que tener conciencia de eso. Si tú formas en dirección empresarial, ¿haces la pregunta de dónde está tu hermano o dónde está tu hermana? Esto empieza a cambiar las discusiones. ¿O transmitimos ese modelo neoliberal rampante, que quebró el mundo? Es factible y hay que arriesgarse”.

Proyectos de impacto social

En esta entrevista con Catalunya Religió afirma que “nuestras universidades se enfocan más hacia las clases medias de la mayoría de los países. Eso no quita que no haya los unos y los otros. Pero sí que hay universidades que han generado proyectos de impacto social enormes. Hablo de lo que conozco. En Colombia creamos Utopía como universidad, que atiende chicos y chicas que vienen de la ruralidad profunda, de los afectados por la guerra y los que no tienen nota para entrar a la universidad. ¡El talento se pierde por mala educación! Estos chicos no es que no sean talentosos, sino que han tenido mala educación: porque la educación rural en mi país es un desastre. Tú no puedes pedirles que tengan la competitividad de un chico al que estimularon des de temprano. Tienen otras fortalezas, otras aptitudes. Y lo hemos probado. Pueden y van mucho más allá. Es el poder de la buena educación".

Por último expresa que en el ámbito de funcionamiento “llevamos más de diez años y más de cuatrocientos han cumplido la promesa: han regresado a la ruralidad, como factores de desarrollo rural. Están haciendo belleza. En mi país, en el campo colombiano, si nacer campesino ya es difícil, nacer mujer es una tragedia. Está toda la carga de la cultura, del minusvalorar a las mujeres, “puedes criar hijos”. Romper con esas inercias es muy difícil, pero siempre he creído que cuando uno educa una mujer y educa a mucha gente. Es impresionante el poder que tienen en procesos asociativos, de organización de comunidades, en sustitución de cultivos ilícitos… por su forma de ser, su capacidad de acercarse, tienen ese elemento de la compasión y de la pasión”.