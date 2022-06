Carlos Gómez, conductor de autobús: “La Iglesia hay que construirla entre todos”

Carlos Gómez es un vecino de Valencia que lleva toda su vida trabajando como conductor de autobús. Padre de familia, conoció el grupo de Renovación Carismáticahace 15 años. Gracias a esto tuvo un encuentro muy importante con Dios y desde entonces ha sido capaz de entender la gracia de “estar siempre al servicio”. Asegura que “la Iglesia es algo que debemos construir entre todos”.

Importancia de los laicos en la Iglesia

Sobre la importancia de los laicos en la Iglesia, Carlos indica que “es importante dar gracias por todo lo que la Iglesia nos da. Parece que los laicos muchas veces no estamos comprometidos, da la sensación de que nos acercamos hasta ella solo para “beber” de todas sus gracias, pero nunca para dar. Nosotros somos parte de esa Iglesia y debemos llegar entre todos a lo que el Señor nos manda”.

Afirma que en su día a día lo que hace es “dar gracias a Dios porque me ha puesto en este mundo, un lugar en el que estoy siempre al servicio. Mi oficio es conductor de autobús y una forma de evangelizar es que la gente vea mi comportamiento. Es gente a la que llevo en el coche todos los días, puede ver si estoy lleno del amor del Señor y cómo lo voy repartiendo; a los niños con más cariño, a los adultos con más paciencia… El objetivo es hacer la obra del Señor en mí”.

Gómez cuenta que conoció el grupo de Renovación Carismática hace 15 años y desde entonces no sale de ahí. “Tenemos reunión todos los jueves y veo que el Señor me ha regalado unos hermanos que, aunque no son biológicos, sí que son de corazón. Son hermanos con los que comparto la fe que es lo más importante. Siempre bebo del agua de esta hermandad”.

Su vida dentro del grupo

La función que tiene dentro de ese grupo es la de responsable de acogida. “Me encargo de dar la bienvenida y hacer que se sientan bien los hermanos que llegan al grupo. Mucha gente tiene el problema de la soledad y cuando te das cuenta de que simplemente escuchándola puedes ayudarla, pues te sientes muy satisfecho”.

A nivel familiar, “mi mujer y mis hijos no vienen conmigo al grupo, yo noto que lo aceptan y siento como el Espíritu Santo va actuando en mi casa”. Todo lo que recibe del grupo lo traslada a su casa y siente como sus hijos están empapados de ello. “Cuando bendigo la mesa, todos están en silencio, saben que es algo importante y para mí ese gesto vale oro”.

En referencia a cómo se puede hacer Iglesia hoy en día, Gómez resalta la figura del Papa Francisco del que dice que “ha sido providencial para la Iglesia de hoy, ha sido un acierto muy grande. Lo importante es tener una Iglesia unida. El Señor cuando murió en la cruz lo que hizo fue abrir los brazos para acogernos a todos. Da igual la parroquia o el grupo al que pertenezcas, todos somos uno”.

“La Iglesia hay que construirla entre todos”

“La Iglesia está haciendo cosas que nadie es capaz de hacer, un ejemplo de ello es la Guerra de Ucrania, hay muchos sacerdotes que están dando la vida por permanecer allí. La Iglesia siempre llega la primera y se va la última. Y nosotros, los laicos, no podemos ir a la parroquia como si fuese un surtidor de gasoil – me sirvo el producto y ya está- la Iglesia hay que construirla entre todos”.