Cáritas trabaja para incluir sus propuestas en los programas electorales: vivienda, empleo e inmigración

El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha señalado ayer, miércoles 2 de marzo, que, en este periodo "preelectoral", la organización se preocupa de "estar presente en los programas electorales" de las diferentes formaciones políticas. Durante una visita a Segovia, donde ha sido recibido por su obispo, César Franco, Bretón ha asegurado que desde Cáritas presentan a los partidos "una serie de propuestas políticas" para que, en la medida que puedan, las incluyan en sus programas.

Preguntado por algún ejemplo de estas medias, Bretón solo ha precisado que están relacionadas con cambios legislativos en materia de vivienda, empleo o apoyo a la inmigración: "Tienen que ser conscientes nuestros políticos que nosotros también trabajamos para eso", ha comentado.

En declaraciones a los medios, el presidente de la confederación de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica se ha referido a la situación actual como un momento que no es "propicio para festejar nada". Aunque ha negado poder ofrecer datos, ha admitido que en la organización han percibido la subida de los precios en la cesta de la compra y los problemas de vivienda y empleo en la demanda de ayuda.

En este sentido, sobre la posibilidad de que Cáritas un día cese su actividad, Bretón ha dicho no verlo probable en un futuro próximo: "Ojalá tuviera que cerrar sus puertas alguna vez cuando no fuéramos necesarios, pero por el camino que vamos no parece posible que algún día cerremos", ha reflexionado.

Desde Cáritas hemos acompañado a 5.378 refugiados en España desde el inicio de la guerra en #Ucrania



Nos sumamos al llamamiento de paz impulsado por @Pontifex_es y @iamCARITAS desde el inicio de la guerra.



— Cáritas Española (@_CARITAS) February 16, 2023

Respecto al perfil de personas que acuden ahora a pedir ayuda a la entidad, Bretón ha comentado que tanto la crisis económica de la primera década de los 2000, la pandemia del coronavirus y ahora la guerra en Ucrania han ido "acentuando y complicando" la situación de las personas más vulnerables.

"Tenemos que atender con más pasión e ilusión si cabe a los que están más desprotegidos y esos son los sectores a los que Cáritas tiene que apuntar", ha explicado Manuel Bretón.

Seguimos apoyando a las víctimas del terremoto que ha dejado destrucción, escombros y vidas devastadas en #Siria y #Turquía.



Distribuyendo alimentos, kits de higiene y mantas

Ofreciendo refugios seguros



— Cáritas Española (@_CARITAS) February 15, 2023

El presidente de la entidad ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la provincia de Segovia y la comunidad de Castilla y León sean "líderes" en aportaciones a la Iglesia católica a través de la declaración del IRPF. De esta comunidad y de algunas otras como Madrid ha destacado Bretón su "cariño", "solidaridad" y "preocupación" por los más vulnerables: "Es una suerte poder contar con estas regiones que nos apoyan, a Cáritas y a la Iglesia, y que están pensando siempre en los que más lo necesitan", ha celebrado.

Se ha referido también a los terremotos en Turquía y Siria y ha explicado que, en este tipo de emergencias, la organización trabaja con su delegación en estos países, normalmente en forma de ayudas económicas. "Ha sido un éxito como pasa siempre en España, somos muy solidarios y enseguida hemos llegado a cifras muy importantes", ha comentado el presidente de la organización sobre esta campaña.