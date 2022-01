El cardenal Onayekan pide reconstruir la unidad y convivencia nacional en Nigeria

Los atentados fueron condenados por el presidente nigeriano Muhammadu Buhari. «Aseguro a las comunidades asediadas y a otros nigerianos que este gobierno no los abandonará a su suerte y que estamos más que decididos a deshacernos de ellos». Mientras tanto, 30 estudiantes y un profesor secuestrados en el estado de Kebbi han sido liberados después de siete meses. El año pasado, 1.400 menores fueron secuestrados en el país y unos 200 están desaparecidos. Una situación difícil que involucra a cristianos y musulmanes por igual.

Cardenal John Olorunfemi Onayekan, arzobispo emérito de Abuja, ¿qué sabemos de estos ataques?

Es la maldad de los terroristas que deciden matar a la gente sin ninguna justificación, y ciertamente no se puede decir que representen a la religión islámica en Nigeria. Todos lloramos por estas víctimas.

¿Cómo sobrevive la gente a estos ataques y quiénes son estos «bandidos», como los llama el gobierno?

‘Bandidos’ es sólo una terminología, para mí son terroristas, que en los últimos cuatro o cinco años han causado mucho daño en el sur y el noroeste. Atacan los campos de los agricultores, matan a los agricultores y nadie dice nada. Después empezaron con los secuestros. El gobierno dice que no puede identificar con precisión dónde están estos bandidos y dónde llevan a sus víctimas: algunos niños secuestrados en las escuelas llevan desaparecidos más de un año, algunas niñas siete.

Entre las buenas noticias, sin embargo, está la liberación de 30 estudiantes…

No lo veo como una «buena noticia», porque sigue siendo inaceptable que los bandidos retengan a cientos de chicos y a sus profesores en el bosque y que la policía, los servicios de seguridad y el ejército nigeriano sean incapaces de localizarlos. Los que son liberados, no es que sean liberados libremente, sino porque han pagado un rescate. Todavía quedan muchas víctimas de secuestro, y sus padres y familiares no tienen forma de pagar lo que se les exige. En la situación actual, no importa quién sea el presidente, si esta situación no cambia, todo es inútil.

¿Y cómo viven los cristianos esta fase especialmente compleja?

No estoy de acuerdo cuando la gente interpreta nuestra situación como una persecución de los cristianos por parte de los musulmanes. Esta no es la realidad. Para mí, la única manera de superar esta situación es encontrar un gobierno que nos ayude a reconstruir nuestra unidad y convivencia nacional. Por supuesto, también necesitamos la oración. Rezo por todos mis hermanos católicos y cristianos, y también rezo por todos mis conciudadanos musulmanes que llevan años en manos de los terroristas. Cuanto antes encontremos un país estable para todos, mejor será también para nosotros los cristianos.

(Michele Raviart ? Ciudad del Vaticano, Vaticannews.va)