El cardenal Omella, sobre la reforma de la ley del aborto: “Se ha perdido el camino del diálogo y el consenso"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha hecho referencia en el programa 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra, ha calificado de “barbaridad” la reforma del aborto aprobado en el Congreso de los Diputados esta semana.

Una reforma que contempla, entre otros puntos, que niñas de 16 años puedan abortar libremente, sin el consentimiento de los padres. La ley contempla también que en caso de desavenencias entre los padres y la futura madre, sea un juez quien dirima el conflicto familiar.

Hechos que el arzobispo de Barcelona no comparte, y que va en consonancia con algunas ideas que determinados sectores de la sociedad apoyan, como que los hijos no son de los padres: “¿Entonces quiénes son? Del Estado, y eso es muy grave. Los padres son los responsable de lo que sucede a sus hijos. Son quienes los forman. Si les sustraemos todo... ¿es más listo el ministerio que los padres?”, se ha cuestionado,

A juicio del presidente del episcopado, esto atenta contra la dignidad de la persona, y reivindica la vida como pilar fundamental, por lo que no entiende cómo es posible que se arrebate el derecho a seres indefensos a nacer. Un atentado que, asegura Omella, en el futuro será visto como “una barbaridad”.

“Hubo mucho tiempo de esclavitud hasta que nos dimos cuenta de que era una barbaridad, porque el hombre tiene dignidad aunque sea de otro color, nacionalidad o lengua... es un ser humano. Dentro de unos años, dirán qué hacían en el siglo XX y XXI, que mataban a los niños que nacían a la vida y eran indefensos. Me parece una barbaridad”, ha insistido.

En este sentido, el presidente de la CEE ha instado a la sociedad y a las instituciones a apoyar a las madres que dan a luz, con independencia de la edad de gestación, y pide que aquellas que no deseen tener a los bebés les ofrezcan la posibilidad de “encontrar el amor” en centros o familias de acogida.

“Conozco a gente que ha venido de África con problemas, que no abortaron pero los padres no lo querían, y aquí han encontrado familias que los han adoptados y algunos, con unas carreras impresionantes, esos chicos han podido disfrutar de una vida.. Hay mucha iniciativas para acogerles”, ha puntualizado.

Omella ha agregado en el programa 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra que en España la reflexión ha desaparecido, lo que propicia que todas las leyes se traten de una “iniciativa ideológica”, alejada del consenso.

“Hablemos con toda la sociedad, con los padres de familia, asociaciones, instituciones, los maestros, las AMPAS, la Iglesia... ¿Por qué no abrir el debate? Hemos perdido el camino del diálogo, del encuentro entre la gente que no comparte tus mismas ideas. Hemos perdido el ámbito del consenso. Si el otro es el enemigo y es inútil consensuar algo con él, no podemos avanzar. Es una sociedad dictatorial y no es bueno”, ha expresado el presidente del episcopado.